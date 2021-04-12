Huawei создаст беспилотные автомобили, как у Tesla

Мировые гиганты по производству электроники массово внедряются в рынок электромобилей. Недавно Xiaomi подтвердила, что начнет выпуск электрокаров. Теперь в автомобильную отрасль переходит компания Huawei, которая хочет создавать беспилотные авто.

Об этом сообщает "Automotive News".

Компания Huawei Technologies Co. инвестирует 1 миллиард долларов в технологию беспилотных авто, а также в разработку электромобилей.

Huawei станет конкурентом Tesla / Фото: Сегодня

Уже сейчас Huawei располагает технологией автономного вождения, которая, как утверждают в компании, ничем не хуже аналогичной технологии Tesla.

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В китайской компании говорят, что начнут сотрудничество сразу с тремя автомобильными производителями для создания беспилотных машин. Такие автомобили будут называться Huawei в качестве суббренда.

Потому уже в этом году Huawei вложит в это направление 1 миллиард долларов. Они в первую очередь нацелены на китайский рынок, но в будущем хотят выйти и за его пределы.

Эксперты добавляют, что в Huawei должны понимать на какую тропу они выходят, ведь помимо Tesla даже на китайском рынке есть очень много производителей электроавтомобилей. Потому нужно будет выдерживать конкуренцию, чтобы привлекать покупателей.

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