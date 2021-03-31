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Xiaomi открывает завод по производству электромобилей: какой будет новинка

Сегодня, 14:11

Развитие нового направления уже расписано на 10 лет вперед и за это время в данный бизнес компания инвестирует немалые деньги

Китайский производитель гаджетов Xiaomi будет выпускать электромобили под своим брендом. За ближайшие 10 лет в развитие этого направления компания вложит 10 миллиардов долларов. Ожидается, что это будут умные электрокары с новейшей начинкой.

Об этом сообщает "Тhe Driven".

В частности, в компании Xiaomi решили перейти в индустрию производства электромобилей. Таким образом китайский производитель гаджетов хочет навязать конкуренцию на рынке электрокаров другим компаниям, занимающимся выпуском электрических машин.

Xiaomi
Xiaomi

Новым направлением будет руководить лично основатель и глава компании Лэй Цзюнь. По его словам, это решение далось нелегко и ему предшествовали многочисленные переговоры с партнерами, которые будут завязаны в этом проекте.

Сегодня на долю электромобилей приходится 5% мировых продаж транспортных средств, но рынок этот очень быстро развивается, а потому имеет большие перспективы.

Новый бизнес электромобилей будет работать под управлением дочерней компании, полностью принадлежащей Xiaomi, и будет конкурировать в Китае с такими компаниями, как Tesla , Nio , BYD , поддерживаемая Уорреном Баффетом , Geely (родитель Volvo и Polestar ) и автогиганты, такие как SAIC , которые владеет MG .

Напомним, мы сообщали о том, что что электромобили можно заряжать с помощью морских волн.

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