Химическая атака – как оказать первую помощь при отравлении азотом, 5 шагов

Чтобы оказать первую помощь при отравлении азотом, промойте водой глаза и кожу, а при химической атаке используйте противогаз или повязки / Фото: freepik.com, ochkov.net
Ракетные обстрелы рашистами химических предприятий могут привести к отравлению азотом и другими химическими соединениями. Как оказать первую помощь при химической атаке и отравлении токсичными веществами – рассказали в МОЗ Украины.
Если произошла авария на химическом предприятии или его обстрел, как можно скорее нужно:
- закрыть все отверстия, через которые могут проникнуть токсичные вещества – двери, окна, вытяжки, вентиляционные системы, дымоходы
- все трещины и щели в оконных рамках заклеить скотчем
- включить трансляцию медиа, – радио или ТВ для получения инструкций к действию
- сообщить по возможности всем близким об угрозе здоровью и быть готовым к возможной эвакуации
- выключит все бытовые приборы, перекрыть газ, воду.
Если придется эвакуироваться, то не забудьте аптечку и лекарства первой необходимости. Одежду выбирайте такую, чтобы максимально закрывала кожу.
Если есть противогаз – надевайте, или сделайте ватно-марлевые повязки. При атаке хлором их следует смочить водой, а еще лучше – 2-5% раствором пищевой соды. При поражении аммиаком – уксусной или лимонной кислотой.
На улицу идите по лестнице, выйдя на открытое пространство – не не бегите, не прикасайтесь ни к чему, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте. Как можно скорее важно покинуть зону поражения, двигайтесь поперек потока воздуха или ветра.
При отравлении оксидами азота нужно:
- Скорее вынести пострадавшего на свежий воздух
- Смывать водой с кожи азотную кислоту не менее 15 минут
- Снять загрязненную одежду, надеть чистую
- Промывать глаза чистой водой не менее 15 минут
- Давать пить воды как можно больше.
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