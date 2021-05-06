Группа Go_A о последних днях перед Евровидением-2021, хейтерах и скандале вокруг Шума

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

Совсем скоро, 18 мая, украинская группа Go_A отправится в Роттердам на "Евровидение-2021" и выступит в первом полуфинале. Тем временем на днях ставки букмекеров обновились и теперь Украина поднялась на несколько позиций вверх. Сейчас украинские артисты продолжают активную подготовку. И о том, как проходят последние дни перед международным конкурсом, а также о критике со стороны хейтеров Go_A рассказали в программе "Новый день" на Радио НВ.

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

О нескольких сценариях "Евровидения"

Екатерина Павленко рассказала, что они готовятся к нескольким сценариям. Первый – они поедут в Роттердам и выступят вживую, а второй – заранее записанное видео с их выступлением будут транслировать, если Украина окажется в красной зоне.

"В этом году каждая страна-участница отправляет резервное видео, которое будет включаться в случае, если что-то пойдет не по плану. Мы уже знаем, что несколько стран отказались приезжать, они уже заявили, что будут участвовать только онлайн; а мы надеемся все-таки, что мы поедем в Роттердам", – сказала Екатерина Павленко.

При этом, к видео были специальные требования. Go_A должны были снять несколько дублей в то время, как за процессом следили наблюдатели по скайпу. За час группа должна была отсмотреть отснятые варианты, выбрать лучший и отправить на "Евровидение".

Представители Украины на "Евровидении" – группа Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

О первом концерте в Киеве и неожиданной популярности

До того как в Киеве начался карантин, во время которого артисты не могли выступать. Go_A успели выступить на столичном Дарынке на празднике Масленицы. Но к моменту Нацотбора на "Евровидение" Go_A уже была знакома широкой аудитории.

"Ты выходишь, а там столько людей стоит и ты: о, точно, это же теперь будет так! И очень странно, потому что я люблю послушать других музыкантов перед своим выступлением, я просто приехала раньше на концерт, стояла и слушала музыку, начали все подходить, фотографироваться и я такая думаю: да что же это такое?! А потом понимаю, что очень много людей на нас пришли и думаю: ладно, пойду в гримерку готовиться. Мы не привыкли к такому и до сих пор удивляемся", – прокомментировала Екатрина Павленко их популярность.

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Go_A / Фото: Instagram

Нужен ли украинский фольклор на "Евровидении"?

В своем творчестве Go_A объединила современную электронную музыку, необычные украинские инструменты, вокал и даже африканские барабаны. Освоить некоторые из инструментов, на которых играют артисты, достаточно непросто. Но именно такое звучание принесло группе эксклюзивность и уникальность. В то же время Go_A признались, что им задавали много вопросов о том, нужна ли украинская песня на международном конкурсе.

"Украинцы проголосовали за нас, значит украинцам интересно нас отправить на Евровидение. А сейчас поедем и на Европе проверим, насколько актуальной может быть украинская музыка в мире, ведь мы сейчас получаем очень много положительных отзывов. И если в Европе очень много европейской музыки, то такой как у нас они еще не слышали, поэтому это вызывает у них повышенный интерес".

Go_A с птицей в клипе "Шум" / Фото: Скриншот из YouTube

О хейтерах и критике песни "Шум"

После того как Go_A презентовали финальную версию песни "Шум" для "Евровидения", ее раскритиковали в Сети. В ответ на это участник группы, Тарас Шевченко, пошутил, что они уже обдумывают выпуск футболок с хэштегом #вернітьпершуверсію. На самом же деле изменения в треке связаны с условиями "Евровидения", так как трек должен быть не длиннее, чем три минуты. Когда артисты узнали, что будут ехать в Роттердам, их слушатели тоже начали предлагать свои варианты, как сократить песню до трех минут.

"Но мы подумали, что зачем-то убирать, если можно наоборот что-то добавить? То есть мы решили немного расширить всю эту историю, сделать неким сиквеллом, и собственно, если в первом эпизоде Шума у нас есть одна идея, одна мысль, которую мы доносим, мы призываем весну, мы призываем всех подойти более сознательно к вопросу карантина, что даже во время карантина можно собираться, можно танцевать, мы это показали. А вторая часть песни – это уже весна пришла, самое время посмотреть вокруг и подумать, что мы можем сделать для того, чтобы мир стал лучше", – поделился Тарас Шевченко.

Ранее певица Alyosha пожелала Go_А, чтобы особый смысл их песни для "Евровидения" был услышан.