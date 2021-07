GROSU, Артем Пивоваров и Анастасия Приходько: кто еще вошел во вторую десятку судей шоу Співають всі

GROSU, Артем Пивоваров и Анастасия Приходько стали судьями шоу Співають всі / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" продолжает работу над масштабным вокальным проектом "Співають всі!" по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights. Народные таланты выйдут на большую сцену, где их судьбы решат сразу 100 успешных артистов, среди которых GROSU, Артем Пивоваров, Анастасия Приходько, Арсен Мирзоян, Анна Тринчер, Ivan NAVI, Наталка Карпа, Vlad Darwin, KISHE и LILU.

Артист и саундпродюсер Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярный артист и саундпродюсер Артем Пивоваров признается – для него участие в вокальном-шоу "Співають всі!" – это возможность открыть новые таланты, которые имеют все шансы стать участниками его проектов:

Я очень заинтригован и вдохновлен. Для меня это возможность раскрыть новые грани своего продюсерского начала, так как я работаю не только с топовыми, но и с молодыми начинающими артистами. Если повезет и "сойдутся звезды", кто знает, возможно я найду артиста, с которым мне захочется поработать над его первым материалом и альбомом после проекта. Как я уже неоднократно говорил в своих интервью, мы с командой планируем в будущем расширять горизонты нашего продакшна и находимся в поиске талантов.

Певица и актриса GROSU / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Не исключает творческих коллабораций с начинающими артистами и звезда украинского шоу-бизнеса, певица и актриса GROSU:

Мне было бы безумно интересно заняться продюсированием и у меня есть несколько проектов в голове. Это абсолютно противоположны мне проекты.

Но каждый участник должен не просто получить шанс выйти на большую сцену, а и зацепить именитых людей, а это сделать довольно непросто, ведь у каждого есть свои взгляды на творчество – а это самое интересное!

Певица, участница гипершоу "Маска" Анастасия Приходько / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певица, участница гипершоу "Маска" Анастасия Приходько говорит так о своем участии в новом шоу в качестве судьи:

В первую очередь я буду обращать внимание на то, как человек исполняет песню, чувствует ли он ее и понимает ли он, о чем поет! Да, я очень строгая в этом плане, песня – это не просто три минуты, каждая песня – это история, и вставать просто так я не буду.

Певица LILU / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот певица LILU может стать тем самым "добрым полицейским" для участников. Артистка признается – ей сложно не оказать поддержку талантливым людям, а порой она готова поддержать участников даже за смелость появиться перед великой "сотней".

Певица, блогер и актриса Анна Тринчер / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За последние несколько лет певица, блогер и актриса Анна Тринчер неоднократно и принимала участие, и была в составе жюри на разных вокальных конкурсах, особенно детских и подростковых. Поэтому прежде всего будет рассматривать человека, который выходит на сцену, как артиста:

Он должен быть мегахаризматичным, уметь приковать к себе внимание, одеваться и двигаться так, чтобы передать драматургию и настроение песни. У наших участников задача непростая – включить в эту эмоцию целых 100 музыкальных экспертов, передать заложенный смысл, удивить нас. Но артист становится живым именно тогда, когда весь зал и все люди, которые его слушают, максимально вникают и сопереживают вместе с ним.

Певец Ivan NAVI / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известный певец Ivan NAVI уверяет – не каждый артист способен его зацепить, поэтому главное, на что он будет обращать внимание – харизма:

Она может быть от природы, но также ее можно дорабатывать. Ведь каждый человек от рождения по-своему харизматичен – кто-то больше, кто меньше. И на это влияют различные факторы.

Певец, продюсер и клипмейкер KISHE / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Для певца, продюсера и клипмейкера KISHE не менее важна отдача артиста, его талант и честность. А вот самой сложной задачей артист считает выбрать победителя из лучших. Но настоящим профессионалам, которые собрались на проекте – все по плечу.

Певица Наталка Карпа / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот певица Наталка Карпа считает, что участники должны хорошо разбираться в вокале:

Профессионал должен хорошо разбираться в вокале, постановке голоса, образе, подаче материала. Но, на мой взгляд, в подобных шоу срабатывает другой критерий – исполнитель или цепляет, или нет. Уже потом, когда участник спел, ты раскладываешь все по полочкам, но, если тебя зацепило и держит – надо голосовать!

Певец Арсен Мирзоян / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

И Арсен Мирзоян полностью согласен со своей звездной коллегой:

Главное, чтобы мурашки по телу бежали! А если это почувствую не только я, то открыто скажу: "Я хочу с тобой петь!"

Певец, композитор и сонграйтер Vlad Darwin / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А известный певец, композитор и сонграйтер Vlad Darwin даже дал несколько советов участникам, которые помогут добиться успеха:

Первое – наблюдайте за успешными и знаменитыми артистами. А второе – на сцене забывайте о себе, зарывайте свое эго, отдавайтесь музыке и наслаждайтесь! Летайте! Большого, высокого и красивого вам полета!

Напомним, согласно правилам шоу "Співають всі", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала и побороться за победу. В том случае, если вокалисты наберут одинаковое количество баллов (рассчитанных из общего количества звезд, которые присоединились к выступлению), и жюри не сможет определить сильнейшего, последнее слово будет за звездным капитаном "сотни" – народной артисткой Украины Натальей Могилевской. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта "Співають всі" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "МАСКА" Владимир Остапчук.

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

