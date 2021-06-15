Григория Чапкиса похоронят на Байковом кладбище

Стало известно, когда и где похоронят Григория Чапкиса / Фото: instagram.com/gregchapkis

Григорий Чапкис ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года. Его сын Грег Чапкис, который проживает в США, сообщил, когда и где можно будет попрощаться с артистом.

Церемония прощания с Григорием Николаевичем пройдет 18 июня в Клубе Кабинета Министров. Она будет открытой для всех желающих с 11 до 13 часов. Об этом стало известно из Instastories Грега.

Чапкиса похоронят на Байковом кладбище, а для его близких устроят поминальный обед.

Григория Чапкиса похоронят 18 июня

Фото: instagram.com/stories/gregchapkis

Читайте также: Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Сын Григория Чапкиса также поделился некоторыми архивными снимками со своим знаменитым отцом. Грег написал, что будет по нему скучать.

Грег Чапкис опубликовал фото со своим знаменитым отцом / Фото: instagram.com/gregchapkis

Григорий Чапкис и его сын Грег / Фото: instagram.com/gregchapkis Реклама

Грег Чапкис ранее рассказал, что у отца "все начало отказывать", но он держался хорошо. Хореограф умер около 22 часов вечера и рядом с ним были его дочь Лилия и жена Мила.

"Мы еще все в шоке. Умер, потому что старенький. 91 год человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", – поделился сын Чапкиса.

Грег Чапкис планирует прилететь из США на похороны отца.

Хореограф Григорий Чапкис ушел из жизни в возрасте 91 года – смотрите видео:

Недавно старшая внучка Чапкиса поделилась трогательными фото с дедушкой из семейного архива.