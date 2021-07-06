Госкино Украины запретило российский сериал Не родись красивой

Всего Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрацию 7 украинских и российских фильмов и сериалов

В Украине запретили сериал "Не родись красивой" / Фото: Скриншот из видео

В Украине запретили семь сериалов и фильмов. В бан Государственного агентства по вопросам кино (Госкино) попал популярный сериал "Не родись красивой", который вышел в 2005 году.

Недавно стало известно, что звезда сериала "Не родись красивой" Петр Красилов развелся с супругой после 16 лет брака.

Полный список фильмов и сериалов, запрещенных к показу и распространению на территории Украины, опубликованный на сайте Госкино, выглядит так:

"Ищите маму" (Россия, 2012)

"Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013)

"Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005)

"Не родись красивой" (Россия. 2005-2006)

"Одноклассницы (Право на счастье)" (Россия, 2007)

"Офицерские жены" (Украина, 2015)

"Счастливого пути!" (Россия, 2008).

Перечисленные фильмы и сериалы запрещены из-за участия в них лиц, которые внесены в черный список деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины, пишет Интерфакс Украина. Это актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актеры Константин Кабанов и Роман Курцин.

Читайте также: Лидера российской группы Земляне признали угрозой украинской нацбезопасности

Реклама

Напомним, 23 июня Министерство культуры и информационной политики Украины после обращения Службы безопасности включило Филиппа Киркорова в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Однако уже 27 июня СБУ направило в Минкульт новое письмо с просьбой отменить решение.

Смотрите эксклюзивный сюжет о звездах-геймерах:

Ранее сообщалось, что Беларусь запретила вещание двух украинских телеканалов.