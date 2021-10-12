Гороскоп на сегодня 12 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на сегодня, 12 октября 2021 года. В этот непростой и провокационный день важно контролировать себя, чтобы не поддаться желанию говорить лишнее и совершать неразумные поступки.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Овна
Отличный день для смены рода вашей деятельности. Если у вас на сегодня запланирована серьезная деловая встреча – не переживайте, она пройдет хорошо. А вот романтическая сфера жизни пока хромает.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Тельца
Для достижения желаемой цели осталось сделать совсем немного, последнее усилие, но достаточно серьезное. Воспользуйтесь моментом, он слишком быстротечен. Не распыляйтесь на пустяки, действуйте в одном направлении.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Близнецов
У вас сегодня будет столько возможностей, что не использовать их будет преступлением по отношению к себе и трудовому коллективу. Подумайте, что из предложенного вам нужно больше всего, и определитесь с приоритетами.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Рака
Обстоятельства сегодняшнего дня будут складываться так, что вы не будете в состоянии сделать что-то толковое на работе. Так что полезно хоть ненадолго побыть эгоистом и подумать о себе и своих личных интересах.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Льва
В вас проснется склонность к настойчивости и противостоянию, граничащая с упрямством. Это неразумно, во всяком случае – сейчас. Гораздо полезнее заняться решением накопившихся проблем личного характера.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Девы
Вы неожиданно найдете в себе то, что так долго и безуспешно искали в других. Если вас попросят высказаться по какому-либо поводу, не спешите говорить правду. Ваши слова могут неправильно истолковать и даже обидеться.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Весов
Вы хотите всего и сразу, но даром это не дается. Пересмотрите планы, вы всего сможете добиться, если верно расставите приоритеты. Но и сдаваться не следует – вы на пороге чего-то нового, к чему так давно стремились.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Скорпиона
Вы так легко и не раздумывая соглашаетесь вкладывать деньги в любую идею, что это может вас разорить. Будьте более благоразумны и осмотрительны, особенно в вопросах финансов. А день посвятите самосовершенствованию.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Стрельца
Не ждите, что кто-то пойдет на уступки. Каждый стремится оставаться при своих интересах. Лучше поищите компромисс и сделайте первый шаг к сотрудничеству. От этого выиграют все, а вы – в первую очередь.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Козерога
Если вы непременно хотите узнать правду, придется покопаться в сплетнях и интригах, которые плелись последнее время. Надейтесь на лучшее, но не забывайте о подстраховке. Без нее вы не достигнете того, что запланировали.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Водолея
Вы склонны выбрать тактику идти напролом в достижении своих желаний и амбиций. Но имейте в виду, что важно рассчитать собственные силы. Этот день не подходит для одиночества – проведите его в кругу единомышленников.
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Рыб
Не время для ностальгии. Из давних воспоминаний полезно извлекать уроки, чтобы в будущем не повторять ошибок. Возможно, таким образом вы найдете неожиданное решение для проблемы, которая не дает покоя.
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