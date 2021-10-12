Гороскоп на сьогодні 12 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 12 жовтня 2021 року. У цей непростий і провокаційний день важливо контролювати себе, щоб не піддатися бажанням говорити зайве і здійснювати нерозумні вчинки.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Чудовий день для зміни роду вашої діяльності. Якщо у вас на сьогодні запланована серйозна ділова зустріч – не переживайте, вона пройде добре. А ось романтична сфера життя поки що шкутильгає.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Для досягнення бажаної мети залишилося зробити зовсім небагато, останнє зусилля, але досить серйозне. Скористайтеся моментом, він занадто швидкоплинний. Не розпиляйтеся на дрібниці, дійте в одному напрямку.

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Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У вас сьогодні буде стільки можливостей, що не використати їх буде злочином по відношенню до себе і трудового колектива. Подумайте, що із запропонованого вам потрібно найбільше, і визначіться з пріоритетами.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Обставини сьогоднішнього дня складатимуться так, що ви не будете в змозі зробити щось путнє на роботі. Так що корисно хоч ненадовго побути егоїстом і подумати про себе і свої особисті інтереси.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У вас прокинеться схильність до наполегливості і протистояння, що межує з упертістю. Це нерозумно, у всякому разі – зараз. Набагато корисніше зайнятися вирішенням накопичених проблем особистого характеру.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ви несподівано знайдете в собі те, що так довго і безуспішно шукали в інших. Якщо вас попросять висловитися з будь-якого приводу, не поспішайте говорити правду. Ваші слова можуть неправильно трактувати і навіть образитися.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви хочете все і відразу, але даром це не дається. Перегляньте плани, ви всього зможете досягти, якщо вірно розставите пріоритети. Але і здаватися не слід – ви на порозі чогось нового, чого так давно прагнули.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Ви так легко і не роздумуючи погоджуєтеся вкладати гроші в будь-яку ідею, що це може вас розорити. Будьте більш розсудливі й обережні, особливо в питаннях фінансів. А день присвятіть самовдосконаленню.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Не чекайте, що хтось піде на поступки. Кожен прагне залишатися при своїх інтересах. Краще пошукайте компроміс і зробіть перший крок до співпраці. Від цього виграють усі, а ви – насамперед.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви неодмінно хочете дізнатися правду, доведеться покопатися в плітках та інтригах, які плелися останнім часом. Сподівайтеся на краще, але не забувайте про підстрахування. Без нього ви не досягнете того, що запланували.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Ви схильні вибрати тактику йти напролом у досягненні своїх бажань і амбіцій. Але майте на увазі, що важливо розрахувати власні сили. Цей день не підходить для самотності – проведіть його в колі однодумців.

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Не час для ностальгії. З давніх спогадів корисно робити уроки, щоб у майбутньому не повторювати помилок. Можливо, таким чином ви знайдете несподіване рішення для проблеми, яка не дає спокою.

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