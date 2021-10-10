Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова

ТОП ресторан

Модные платья

Отдых в Египте

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на неделю 11-17 октября: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
10 октября, 07:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз на 11-17 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

На следующей неделе у людей будет наблюдаться повышенное чувство долга и ответственности, а также стремление рассуждать логически, отвергая излишний романтизм.

Зато к выходным, наоборот, потянет в романтику и мечтательность. Повышается вера в чудеса и сказки, и мы легче ведемся на обман.

Реклама

Читайте также:

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Неплохая и плодотворная неделя предстоит Овнам. С самого начала семидневки вы способны легко и правильно распоряжаться своими активами , готовить планы на будущее и пожинать плоды прошлого. Не стоит в эти благоприятные и удачные дни лениться – вы рискуете упустить свой шанс, который выпадает не часто.

Реклама

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

У Тельцов ожидается размеренная, спокойная и особо ничем не выдающаяся неделя. Возможные незначительные проблемы вторника вам будут не страшны, потому что вы легко с ними справитесь и найдете общий язык с окружающими . В выходные на вас накатит лень и расслабленность – можете им не противиться.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Реклама

У Близнецов намечается период активных и приятых семейных хлопот . Благодаря бодрому состоянию духа в четверг все, что вы напланировали, будет легко осуществляться. Готовьтесь к новым знакомствам – они принесут удовольствие. Старайтесь полноценно отдыхать от работы – тогда она будет вам в удовольствие.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Звезды советуют Ракам не держать в себе ценные идеи , а активно делиться своими соображениями с руководством или друзьями. Тогда ваши планы и идеи будут реализовываться намного легче и плодотворнее. В среду остерегайтесь семейных недоразумений с супругом – конфронтация никому из вас не принесет радости.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Слишком агрессивных Львов на следующей неделе будут ждать проблемы на работе и в личной жизни. Чаще включайте чувство такта и не забывайте дарить комплименты – тогда вы вновь обретете уважение в обществе. Вторник будет благоприятным днем для решения вопросов в различных сферах жизни – так что соберитесь.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Девам стоит избегать ненужных контактов и навязчивых разговоров, иначе вы рискуете нарваться на критику в свой адрес. Чтобы успокоиться и снять раздражительность, старайтесь чаще проводить время в одиночестве и заниматься любимым делом – в этом случае ваша энергия и силы быстрее восстановятся.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

У Весов вся следующая неделя будет наполнена активной деятельностью . Уже в понедельник вы будете в состоянии переделать столько дел, что другие просто не будут за вами успевать. Это может вызвать зависть. Зато ваше умение рассуждать приведет в восторг окружающих, благодаря чему вы многого достигнете в бизнесе.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионам в четверг желательно искать возможные творческие подходы к решению возникших вопросов и не убегать от своих рабочих обязанностей. В этом случае вас ждет денежное вознаграждение и личностный рост. Также вам предстоит серьезная борьба с собственной ленью. Зато вас порадуют победы в личной жизни.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Предстоящая неделя станет ответственным и важным периодом для дальнейшего успеха Стрельцов. В среду постарайтесь максимально выполнить взятые на себя обязательства, иначе вам не избежать наказания. Но зато и награда за хороший труд не заставит себя долго ждать. Взаимоотношения с окружающими будут позитивными.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Начало следующей семидневки для представителей знака Козерог будет более приятным, чем ее окончание. Так что на понедельник и вторник стоит запланировать решение важных вопросов и поторопиться с выполнением данных обещаний. В выходные дни, увы, ожидаются испорченные отношения и плохое настроение.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев на следующей неделе чувство долга и ответственности будет просто зашкаливать. Причем как в одну, так и в другую сторону. Вы готовы по мелочам придираться к коллегам и членам семьи, но это совсем не добавит радости в ваших отношениях. В скором будущем ожидаются положительные перемены на работе.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Начинающаяся неделя для Рыб будет наполнена интересом к обучению и получению новых знаний. В четверг ваша уравновешенность и спокойствие в горячих дискуссиях принесет вам уважение собеседников. Нельзя быть излишне доверчивыми, потому что велик риск обмана, воровства или шантажа.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Уделите утром 5 минут лицу
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять