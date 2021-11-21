Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало следующей недели привнесет некую задумчивость и ранимость в настроение людей. Захочется отстраниться от внешних проблем и уйти в себя.

На смену этому периоду к концу недели наступит время дисциплины и ответственности. Важной покажется любая мелочь, но зато повысится работоспособность .

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Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

У Овнов на следующей неделе будут благополучно решаться финансовые вопросы. Так что вам захочется все свои планы и действия направить на приобретение новых вещей для дома, семьи и себя лично. Причем вы останетесь довольны обновками. В четверг остерегайтесь какого-то подвоха и чужого гнева – это может подпортить настроение.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

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У Тельцов будет на удивление удачная семидневка . Звезды советуют не пропустить те события, которые произойдут с вами в пятницу – они будут иметь большое значение. Проявите должное внимание к знакам и подаркам Судьбы – она предоставляет вам шанс. Выходные проведите в уединении, занимаясь самоанализом и составляя планы на будущее.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Близнецам можно расслабиться, помечтать, пофантазировать и понадеяться на лучшее. Этот период обещает активность, причем не только в мечтаниях – возможно, что-то сбудется даже наяву. Однако не заиграйтесь, чтобы не испытать разочарования. Новые знакомства в среду окажутся полезными.

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Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Ракам на следующей неделе нельзя быть злопамятными – обиды и разочарования не принесут вам ничего хорошего. В понедельник постарайтесь вовремя решить все рабочие вопросы и не приносите их с собой домой в семью. При желании вы способны найти общий язык даже с теми, кто изначально вас не понимал.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

У Львов намечается нелегкая работа над своим эмоциональным состоянием . Критика и обсуждение окружающих людей, коллег и руководство вам не помогут, а лишь добавят проблем. Во вторник ваша работа потребует ответственного отношения, но зато вскоре вы будете вознаграждены. В выходные вас ждет приятный сюрприз.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

У Дев намечается благоприятный период продвижения вверх во многих сферах жизни – на работе, в бизнесе и в личных взаимоотношениях. В среду проявите внимательность к новым предложениям, не отвергайте новые знакомства – возможно, среди них найдется именно тот, кого вы ищете. А вот скучать и грустить вам точно не придется.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

У Весов будет спокойная и размеренная неделя . Если вы сможете без проблем управлять своими чувствами и эмоциями, то в пятницу у вас легко получится наладить взаимоотношения с людьми, даже не совсем уступчивыми. Коллеги помогут вам на работе, а домашние прислушаются к вашим просьбам. Выходные пройдут просто сказочно.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У Скорпионов ожидается неоднозначная семидневка. Держите свои мысли и планы при себе – в этом случае мир и полное взаимопонимание с окружающими вам гарантировано. А вот ваша вспыльчивость в среду может подпортить любовные отношения, что моментально отразится и на настроении, и даже на здоровье.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Достаточно насыщенный и активный период предстоит пережить Стрельцам. Уже с начала недели вы с головой окунетесь в работу , и кажется, что до самых выходных не появится ни одной свободной минуты. Однако вам хватит времени и сил не только на работу, но и на развитие личных отношений, к тому же – благополучных и приятных.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Наступающая семидневка порадует Козерогов спокойными, радостными и гармоничными отношениями в семье . Все рабочие вопросы будут решаться благополучно, так что нет нужды задерживаться на лишний час, а можно поскорее отправляться домой. Во вторник будьте аккуратны в высказываниях в адрес окружающих.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеи всю грядущую неделю будут заняты решением не только рабочих задач, но в большей мере – домашних дел и семейных вопросов. Эта ситуация может изрядно вымотать и отнять время, особенно в четверг. Так что вам придется не раз отстаивать свои права и напоминать членам семьи об их обязанностях.

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

На предстоящей неделе Рыбы будут на удивление общительны, и это принесет свои положительные результаты. Вы будете довольны новыми знакомствами . В понедельник телефон будет красным от звонков. Финансовых проблем не предвидится, а покупки этого периода будут удачными, особенно в пятницу.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.