Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня
Начало следующей недели привнесет некую задумчивость и ранимость в настроение людей. Захочется отстраниться от внешних проблем и уйти в себя.
На смену этому периоду к концу недели наступит время дисциплины и ответственности. Важной покажется любая мелочь, но зато повысится работоспособность .
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Овна
У Овнов на следующей неделе будут благополучно решаться финансовые вопросы. Так что вам захочется все свои планы и действия направить на приобретение новых вещей для дома, семьи и себя лично. Причем вы останетесь довольны обновками. В четверг остерегайтесь какого-то подвоха и чужого гнева – это может подпортить настроение.
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Тельца
У Тельцов будет на удивление удачная семидневка . Звезды советуют не пропустить те события, которые произойдут с вами в пятницу – они будут иметь большое значение. Проявите должное внимание к знакам и подаркам Судьбы – она предоставляет вам шанс. Выходные проведите в уединении, занимаясь самоанализом и составляя планы на будущее.
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Близнецов
На следующей неделе Близнецам можно расслабиться, помечтать, пофантазировать и понадеяться на лучшее. Этот период обещает активность, причем не только в мечтаниях – возможно, что-то сбудется даже наяву. Однако не заиграйтесь, чтобы не испытать разочарования. Новые знакомства в среду окажутся полезными.
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Рака
Ракам на следующей неделе нельзя быть злопамятными – обиды и разочарования не принесут вам ничего хорошего. В понедельник постарайтесь вовремя решить все рабочие вопросы и не приносите их с собой домой в семью. При желании вы способны найти общий язык даже с теми, кто изначально вас не понимал.
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Льва
У Львов намечается нелегкая работа над своим эмоциональным состоянием . Критика и обсуждение окружающих людей, коллег и руководство вам не помогут, а лишь добавят проблем. Во вторник ваша работа потребует ответственного отношения, но зато вскоре вы будете вознаграждены. В выходные вас ждет приятный сюрприз.
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Девы
У Дев намечается благоприятный период продвижения вверх во многих сферах жизни – на работе, в бизнесе и в личных взаимоотношениях. В среду проявите внимательность к новым предложениям, не отвергайте новые знакомства – возможно, среди них найдется именно тот, кого вы ищете. А вот скучать и грустить вам точно не придется.
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Весов
У Весов будет спокойная и размеренная неделя . Если вы сможете без проблем управлять своими чувствами и эмоциями, то в пятницу у вас легко получится наладить взаимоотношения с людьми, даже не совсем уступчивыми. Коллеги помогут вам на работе, а домашние прислушаются к вашим просьбам. Выходные пройдут просто сказочно.
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Скорпиона
У Скорпионов ожидается неоднозначная семидневка. Держите свои мысли и планы при себе – в этом случае мир и полное взаимопонимание с окружающими вам гарантировано. А вот ваша вспыльчивость в среду может подпортить любовные отношения, что моментально отразится и на настроении, и даже на здоровье.
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Стрельца
Достаточно насыщенный и активный период предстоит пережить Стрельцам. Уже с начала недели вы с головой окунетесь в работу , и кажется, что до самых выходных не появится ни одной свободной минуты. Однако вам хватит времени и сил не только на работу, но и на развитие личных отношений, к тому же – благополучных и приятных.
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Козерога
Наступающая семидневка порадует Козерогов спокойными, радостными и гармоничными отношениями в семье . Все рабочие вопросы будут решаться благополучно, так что нет нужды задерживаться на лишний час, а можно поскорее отправляться домой. Во вторник будьте аккуратны в высказываниях в адрес окружающих.
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Водолея
Водолеи всю грядущую неделю будут заняты решением не только рабочих задач, но в большей мере – домашних дел и семейных вопросов. Эта ситуация может изрядно вымотать и отнять время, особенно в четверг. Так что вам придется не раз отстаивать свои права и напоминать членам семьи об их обязанностях.
Гороскоп на неделю 22-28 ноября для Рыб
На предстоящей неделе Рыбы будут на удивление общительны, и это принесет свои положительные результаты. Вы будете довольны новыми знакомствами . В понедельник телефон будет красным от звонков. Финансовых проблем не предвидится, а покупки этого периода будут удачными, особенно в пятницу.
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