Лунный календарь на неделю 22-28 ноября 2021 года

По лунному календарю самыми тяжелыми и сложным днями на следующей неделе будут понедельник и пятница.

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину ноября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 22-28 ноября 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 22-28 ноября 2021 года

22 ноября, понедельник – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

23 ноября, вторник – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

24 ноября, среда – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

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25 ноября, четверг – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

26 ноября, пятница – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – полнолуние. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

27 ноября, суббота – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть в 14:28. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

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28 ноября, воскресенье – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть. День разума и силы, подходящий для обновления.

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