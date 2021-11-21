Гороскоп на тиждень 22-28 листопада: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок наступного тижня привнесе якусь задумливість і вразливість у настрій людей. Захочеться відсторонитися від зовнішніх проблем і зилишитися наодинці з собою.

На зміну цьому періоду до кінця тижня настане час дисципліни та відповідальності. Важливою здасться будь-яка дрібниця, зате підвищиться працездатність .

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Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

У Овнів наступного тижня благополучно вирішуватимуться фінансові питання. Так що вам захочеться всі свої плани та дії спрямувати на придбання нових речей для дому, сім'ї та себе особисто. Причому ви залишитеся задоволені обновками. У четвер остерігайтеся якоїсь каверзи та чужого гніву – це може зіпсувати настрій.

Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

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У Тельців буде на диво вдала семиденка . Зірки радять не пропустити ті події, які відбудуться з вами у п'ятницю – вони матимуть велике значення. Проявіть належну увагу до знаків та подарунків Долі – вона надає вам шанс. Вихідні проведіть на самоті, займаючись самоаналізом та складаючи плани на майбутнє.

Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Близнятам можна розслабитися, помріяти, пофантазувати і сподіватися на краще. Цей період обіцяє активність, причому не тільки в мріях – можливо, щось здійсниться навіть наяву. Однак не заграйтеся, щоб не відчути розчарування. Нові знайомства в середу виявляться корисними.

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Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Ракам наступного тижня не можна бути злопам'ятними – Образи і розчарування не принесуть вам нічого хорошого. У понеділок постарайтеся вчасно вирішити всі робочі питання та не приносьте їх із собою додому у сім'ю. За бажання ви здатні порозумітися навіть з тими, хто спочатку вас не розумів.

Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У Левів намічається нелегка робота над своїм емоційним станом . Критика та обговорення оточуючих людей, колег та керівництво вам не допоможуть, а лише додадуть проблем. У вівторок ваша робота вимагатиме відповідального ставлення, зате незабаром ви будете винагороджені. У вихідні на вас чекає приємний сюрприз.

Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

У Дів намічається сприятливий період просування вгору у багатьох сферах життя – на роботі, у бізнесі та в особистих взаєминах. У середу виявіть уважність до нових пропозицій, не відкидайте нових знайомств – можливо, серед них знайдеться саме той, кого ви шукаєте. А ось нудьгувати і сумувати вам точно не доведеться.

Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

У Терезів буде спокійний та розмірений тиждень . Якщо ви зможете без проблем керувати своїми почуттями та емоціями, то в п'ятницю вам легко вдасться налагодити взаємини з людьми, навіть не зовсім поступливими. Колеги допоможуть вам на роботі, а домашні дослухаються до ваших прохань. Вихідні пройдуть просто казково.

Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

У Скорпіонів очікується неоднозначна семиденка. Тримайте свої думки та плани при собі – у цьому разі мир та повне порозуміння з оточуючими вам гарантовано. А ось ваша запальність у середу може зіпсувати любовні стосунки, що миттєво позначиться і на настрої, і навіть на здоров'ї.

Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Досить насичений та активний період доведеться пережити Стрільцям. Вже з початку тижня ви з головою поринете в роботу , і здається, що до вихідних не з'явиться жодної вільної хвилини. Однак вам вистачить часу і сил не тільки на роботу, а й на розвиток особистих стосунків, до того ж – благополучних та приємних.

Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Наступна семиденка порадує Козорогів спокійними, радісними і гармонійними стосунками у сім'ї . Всі робочі питання будуть вирішуватися благополучно, тому немає потреби затримуватися на зайву годину, а можна скоріше вирушати додому. У вівторок будьте обережні у висловлюваннях на адресу оточення.

Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Водолії весь майбутній тиждень будуть зайняті вирішенням не тільки робочих завдань, а більшою мірою – домашніх справ та сімейних питань. Ця ситуація може неабияк вимотати і забрати час, особливо у четвер. Так що вам доведеться не раз відстоювати свої права і нагадувати членам сім'ї про їхні обов'язки.

Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Риби будуть напрочуд товариські, і це принесе свої позитивні результати. Ви будете задоволені новими знайомствами . У понеділок телефон буде червоним від дзвінків. Фінансових проблем не передбачається, а покупки цього періоду будуть вдалими, особливо у п'ятницю.

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