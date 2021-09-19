Гороскоп на неделю 20-26 сентября: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало недели привнесет нервозность и эмоциональный подъем. На этой волне можно переделать кучу дел и решить массу вопросов, а можно и перессориться со всем коллективом – выбирать вам.

Постепенно напряжение предыдущих дней спадает, и к выходным многие люди почувствуют себя спокойно, надежно, уверенно и умиротворенно.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Овны, на следующей неделе постарайтесь, прежде всего, оставаться самими собой . Вам не подойдут ни чужие роли, ни чья-то судьба – у вас есть своя собственная. Во вторник вы будете способны очаровать окружающих в профессиональной и личной сферах благодаря своей индивидуальности. Также полезно заняться самообразованием.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

На следующей семидневке у Тельцов есть угроза каких-то финансовых нестыковок и даже проблем. В пятницу решайте вопросы самостоятельно и не ждите посторонней помощи – так вы можете получить дополнительные неприятности. На выходных к вам нагрянут дорогие вам люди или те, с кем вы давно не виделись.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Близнецам желательно поосторожничать и никому не говорить о своих планах на будущее , пока они еще в сыром виде. Вы рискуете потерять свои задумки, или же на них позарятся ваши конкуренты. В выходные дни возможны неприятности и разборки со старшими родственниками – так что не нарывайтесь сами на скандал.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

У Раков на следующей неделе будет велик соблазн поучаствовать в махинациях с нечестными деньгами . Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокацию. Со среды вы почувствуете прилив сил и активности, которая поможет вам быстро разбросать все накопившиеся дела. На выходных подготовьтесь к встрече приятных гостей.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Следующая неделя у Львов пройдет в поисках скрытых потенциалов и зарытых талантов – это будет полезно. Займитесь самосовершенствованием – процесс будет интересным и захватит вас полностью. В понедельник вас может подвести память, поэтому важные события и планы где-нибудь фиксируйте.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Уже с понедельника у Дев начинается период необыкновенного везения . Главное – правильно формулировать свои запросы и желания. Вам лучше действовать самостоятельно и никому не доверять, чтобы избежать финансовых неприятностей. Также не верьте слухам. Выходные лучше провести в творческой работе.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

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У Весов практически вся неделя пройдет в постоянном стремлении помогать окружающим . В среду будьте более избирательны в своей безотказности, иначе вам сядут на голову, а благодарности вы не дождетесь. Тайное может стать явным, и всплывут такие подробности, о которых вы даже не догадывались.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионы, будьте готовы к различного рода сюрпризам и неожиданностям: как приятным, так и не очень. В четверг ожидается подъем в профессиональной сфере, и перед вами откроются хорошие перспективы. Однако в течение всей недели ваши эмоции будут зашкаливать . И только к выходным наступит затишье.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

У Стрельцов будет насыщенная событиями семидневка . Все запланированные серьезные дела решаются в вашу пользу, а вот на мелочи не хватит ни времени, ни желания. Во вторник какие-то ваши прошлые достижения будут работать на вас – не упустите этот момент. Выходные пройдут так, как вы того хотели.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

На новой неделе у Козерогов ожидается большое количество полезных знакомств и встреч, а также путешествия. В середине недели судьба может наградить одиноких представителей знака чуть ли не на улице, подарив им новые волнующие отношения . Поторопитесь к выходным закончить все рабочие дела и заняться собой.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеям придется всерьез напрягаться в течение всех рабочих дней, чтобы осуществить свои недостижимые, на первый взгляд, желания. Не сидите сложа руки , и не ждите помощи извне, а активно действуйте сами. В среду постарайтесь разобраться со всеми непонятными делами, которые стопорят вашу работу.

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В течение всей недели Рыбам важно сохранять чувство самообладания и внутреннего спокойствия, несмотря на усилия окружающих вывести вас из равновесия. Найдите время для собственного здоровья , займитесь его профилактикой. В выходные лучше не делать серьезных и дорогостоящих покупок.

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