Гороскоп на тиждень 20-26 вересня: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок тижня принесе нервозність і емоційний підйом. На цій хвилі можна переробити купу справ і вирішити масу питань, а можна і пересваритися з усім колективом – обирати вам.

Поступово напруга попередніх днів спадає, і до вихідних багато людей відчують себе спокійно, надійно, впевнено і спокійно.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Овни, на наступному тижні постарайтеся, перш за все, залишатися самими собою . Вам не підійдуть ані чужі ролі, ані чиясь доля – у вас є своя власна. У вівторок ви будете здатні зачарувати оточуючих в професійній та особистій сферах завдяки своїй індивідуальності. Також корисно зайнятися самоосвітою.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Протягом наступної семиднівки у Тельців є загроза якихось фінансових нестиковок і навіть проблем. В п'ятницю вирішуйте питання самостійно і не чекайте сторонньої допомоги – так ви можете отримати додаткові неприємності. На вихідних до вас завітають дорогі для вас люди або ті, з ким ви давно не бачилися.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Близнятам бажано бути обережними і нікому не говорити про свої плани на майбутнє , поки вони ще сируваті. Ви ризикуєте втратити свої задумки, або ж на них поласяться ваші конкуренти. У вихідні дні можливі неприємності і розбірки зі старшими родичами – так що не наривайтеся самі на скандал.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

У Раків на наступному тижні буде велика спокуса взяти участь в махінаціях з нечесними грошима . Будьте обережні та не піддавайтеся на провокації. З середи ви відчуєте прилив сил і активності, яка допоможе вам швидко розкидати всі справи, що назбиралися. На вихідних підготуйтеся до зустрічі приємних гостей.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень у Левів пройде в пошуках прихованих потенціалів і заритих талантів – це буде корисно. займіться самовдосконаленням – процес буде цікавим і захопить вас повністю. У понеділок вас може підвести пам'ять, тому важливі події і плани десь фіксуйте.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Вже з понеділка у Дів починається період незвичайного везіння . Головне – правильно формулювати свої запити і бажання. Вам краще діяти самостійно і нікому не довіряти, щоб уникнути фінансових неприємностей. Також не вірте чуткам. Вихідні краще провести у творчій роботі.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

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У Терезів практично весь тиждень пройде в постійному прагненні допомагати оточенню . У середу будьте більш вибагливі у своїй безвідмовності, інакше вам сядуть на голову, а подяки ви не дочекаєтеся. Таємне може стати явним, і спливуть такі подробиці, про які ви навіть не здогадувалися.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Скорпіони, будьте готові до різного роду сюрпризів і несподіванок: як приємних, так і не дуже. У четвер очікується підйом у професійній сфері, і перед вами відкриються хороші перспективи. Однак протягом усього тижня ваші емоції будуть зашкалювати . І тільки до вихідних настане затишшя.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

У Стрільців буде насичена подіями семиднівка . Всі заплановані серйозні справи вирішуються на вашу користь, а ось на дрібниці не вистачить ані часу, ані бажання. У вівторок якісь ваші минулі досягнення працюватимуть на вас – не пропустіть цей момент. Вихідні пройдуть так, як ви того хотіли.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

На новому тижні у Козерогів очікується велика кількість корисних знайомств і зустрічей, а також подорожі. В середині тижня доля може нагородити одиноких представників знака мало не на вулиці, подарувавши їм нові хвилюючі стосунки . Поспішайте до вихідних закінчити всі робочі справи і зайнятися собою.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Водоліям доведеться серйозно напружуватися протягом всіх робочих днів, щоб здійснити свої недосяжні, на перший погляд, бажання. Не сидіть склавши руки , і не чекайте допомоги ззовні, а активно дійте самі. У середу постарайтеся розібратися з усіма незрозумілими справами, які стопорять вашу роботу.

Гороскоп на тиждень 20-26 вересня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Протягом усього тижня Рибам важливо зберігати самоконтроль і внутрішній спокій, незважаючи на зусилля навколишніх вивести вас з рівноваги. Знайдіть час для власного здоров'я , займіться його профілактикою. У вихідні краще не робити серйозних і дорогих покупок.

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