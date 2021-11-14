Гороскоп на неделю 15-21 ноября: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня
Первая половина следующей недели может быть конфликтной, импульсивной и эмоциональной, причем на пустом месте.
Но уже с середины семидневки настроение плавно поползет в сторону позитива, желания получить приятные впечатления, знакомства и безудержное общение.
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Овна
У Овнов на предстоящей неделе ожидается приятная атмосфера интересных встреч, многообещающих перспектив и бесконечного общения. В этот период вы окунетесь в романтику , найдете новых знакомых или же встретите давно забытых друзей. Скучать вам точно не придется. В среду вам стоит задуматься о будущем – оно начинается уже сейчас.
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Тельца
Тельцы на следующей семидневке смогут похвастаться успехом у противоположного пола . Все отношения как делового, так и личного характера – будут складываться так, как вы того захотите. При вашем желании во вторник вы сможете достичь полного взаимопонимания с близкими родственниками. А вот в конце недели придется поволноваться.
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Близнецов
В пятницу у Близнецов получится взглянуть на свои проблемы со стороны , без эмоций и посторонних мыслей. Так вы сможете увидеть пути решения сложных, на первый взгляд, вопросов. Не ленитесь, работайте над выявленной проблемой – вы останетесь довольны собой. Вот только отдохнуть на выходных не рассчитывайте.
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Рака
Вполне благоприятная семидневка ждет Раков. От того, как вы начнете свой понедельник, зависит, как вы проживете неделю до конца. Вы получите ценную информацию, которой следует распорядиться по уму. В ваших начинаниях вас поддержат друзья и родственники, так что готовьтесь к позитивным изменениям в жизни .
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Льва
Львам на следующей неделе придется активно поработать в профессиональной сфере и в совершенно новом деле. Во вторник постарайтесь поднять свой авторитет в глазах руководства – и тогда можете рассчитывать на поощрение. Задумайтесь, все ли ваши действия так важны или можно на чем-то сэкономить силы и время.
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Девы
У Дев на следующей неделе начинается активный период в деловой жизни . Ваше трудолюбие, решительность и креатив помогут обрести новые деловые связи. Это, в свою очередь, позитивно скажется на вашем профессиональном росте и приведет к успеху как на работе, так и в личной жизни. Ближе к выходным обратите внимание на состояние здоровья.
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Весов
С начала семидневки Весы проявят активность и будут полны решимости, что поможет легко реализовать далеко идущие планы . В среду заметно возрастет работоспособность, к вам потянутся новые люди – вам будет полезно этим воспользоваться для собственной выгоды. Постарайтесь избегать любых конфликтных ситуаций.
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Скорпиона
На протяжении всей грядущей недели Скорпионы проявят несвойственную им миролюбивость, чем завоюют симпатию у окружающих . К вам будут прислушиваются коллеги на работе и члены семьи дома. В четверг не упустите шанс заполучить новые деловые связи и контакты. На выходных вам будет полезно хорошенько отдохнуть – можно даже отключить телефон.
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Стрельца
Если Стрельцы проявят упорство и целеустремленность , то на следующей неделе их будет ждать успех в профессиональной сфере, особенно в торговле или в сфере обслуживания. В понедельник в вас проявятся лидерские качества, благодаря которым вы сможете возглавить коллектив и сообща достичь поставленных целей.
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Козерога
Козерогам практически всю неделю придется воевать со своими бурлящими и непокорными чувствами. Старайтесь действовать по велению разума – тогда вы сумеете справиться с проблемами и на работе, и в личной жизни. В пятницу ваши переживания по поводу отношений с любимыми людьми и детьми совершенно беспочвенны.
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Водолея
У Водолеев намечается совершенно неоднозначный период . В понедельник никому не доверяйте свои наработки в сфере бизнеса. Вам полезно действовать в одиночку – это принесет финансовый успех. На выходных проявите внимательность – возможны многообещающие перспективы, если вы не проморгаете и их не перехватит кто-то другой.
Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Рыб
Следующая неделя нагрузит Рыб большим количеством работы , за которую, впрочем, вы получите неплохой гонорар. Во вторник не стоит откладывать на потом дела, которые вы в состоянии осуществить уже сейчас. Неделя пролетит быстро, и вы можете все не успеть. Вам очень пригодится поддержка друзей и родных.
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