Гороскоп на тиждень 15-21 листопада: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша половина наступного тижня може бути конфліктною, імпульсивною та емоційною, причому на порожньому місці.

Але вже з середини семиденки настрій плавно поповзе у бік позитиву, бажання отримати приємні враження, знайомства та нестримне спілкування.

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Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

У Овнів наступного тижня очікується приємна атмосфера цікавих зустрічей, багатообіцяючих перспектив і нескінченного спілкування. У цей період ви поринете в романтику , знайдете нових знайомих або зустрінете давно забутих друзів. Нудьгувати вам точно не доведеться. У середу вам варто подумати про майбутнє – воно починається вже зараз.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

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Тільці наступного семиденку зможуть похвалитися успіхом у протилежної статі . Всі відносини як ділового, так і особистого характеру складатимуться так, як ви захочете. За вашим бажанням у вівторок ви зможете досягти повного порозуміння з близькими родичами. А ось наприкінці тижня доведеться похвилюватися.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У п'ятницю у Близнят вийде поглянути на свої проблеми з боку , без емоцій та сторонніх думок. Так ви зможете побачити шляхи вирішення складних, на перший погляд, питань. Не лінуйтеся, працюйте над виявленою проблемою – ви залишитеся задоволені собою. Ось тільки відпочити у вихідні не розраховуйте.

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Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Цілком сприятлива семиденка чекає на Раків. Від того, як почнете свій понеділок, залежить, як ви проживете тиждень до кінця. Ви отримаєте цінну інформацію, якою слід розпорядитися з розумом. У ваших починаннях вас підтримають друзі та родичі, так що готуйтеся до позитивних змін у житті .

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Левам наступного тижня доведеться активно попрацювати у професійній сфері та у зовсім новій справі. У вівторок постарайтеся підняти свій авторитет в очах керівництва – і тоді можете розраховувати на заохочення. Подумайте, чи всі ваші дії такі важливі, чи можна на чомусь заощадити сили та час.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

У Дів наступного тижня починається активний період у діловому житті . Ваша працьовитість, рішучість та креатив допоможуть набути нових ділових зв'язків. Це, своєю чергою, позитивно позначиться на вашому професійному зростанні та приведе до успіху як на роботі, так і в особистому житті. Ближче до вихідних зверніть увагу на стан здоров'я.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

З початку семиденки Терези виявлять активність і будуть сповнені рішучості, що допоможе легко реалізувати далекосяжні плани . У середу помітно зросте працездатність, до вас потягнуться нові люди – вам буде корисно скористатися цим для власної вигоди. Намагайтеся уникати будь-яких конфліктних ситуацій.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Протягом усього наступного тижня Скорпіони виявлять невластиву їм миролюбність, чим завоюють симпатію у оточуючих . До вас прислухаються колеги на роботі та члени родини вдома. У четвер не пропустіть шанс отримати нові ділові зв'язки та контакти. На вихідних вам буде корисно добре відпочити – можна навіть відключити телефон.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Якщо Стрільці виявлять завзятість та цілеспрямованість , то наступного тижня на них чекатиме успіх у професійній сфері, особливо у торгівлі або у сфері обслуговування. У понеділок у вас виявляться лідерські якості, завдяки яким ви зможете очолити колектив та спільно досягти поставленої мети.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Козорогам практично весь тиждень доведеться воювати зі своїми вируючими та непокірними почуттями. Намагайтеся діяти за велінням розуму – тоді ви зумієте впоратися з проблемами і на роботі, і в особистому житті. У п'ятницю ваші переживання стосовно стосунків із коханими людьми та дітьми абсолютно безпідставні.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв намічається зовсім неоднозначний період . У понеділок нікому не довіряйте своїх напрацювань у сфері бізнесу. Вам корисно діяти наодинці – це принесе фінансовий успіх. На вихідних проявіть уважність – можливі багатообіцяючі перспективи, якщо ви не проморгаєте і їх не перехопить хтось інший.

Гороскоп на тиждень 15-21 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень навантажить Риб великою кількістю роботи , за яку, втім, ви отримаєте непоганий гонорар. У вівторок не варто відкладати на потім справи, які ви можете здійснити вже зараз. Тиждень пролетить швидко, і ви можете все не встигнути. Вам дуже знадобиться підтримка друзів та рідних.

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