Гороскоп на неделю 13-19 июня: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

Настроение в начале недели будет приподнятым и даже боевым. Возникнет ощущение собственной значимости и желание покорять вершины и повелевать другими.

Постепенно этот настрой уступит место стабильному успокоению, рассудительности и взвешенности. Снизится вероятность конфликтов и воцарится покой и гармония.

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Гороскоп на неделю 13-19 июня для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Овнов в течение всей следующей недели будет привлекать все интересное, необычное и красивое. У вас даже появится желание изменить внешность и интерьер или же создавать красивые вещи своими руками, чему совершенно не стоит препятствовать. Вы миролюбивы и неконфликтны, что будет притягивает к вам окружающих.

Гороскоп на неделю 13-19 июня для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Тельцов не покинет внимание окружающих людей – как коллег, так и близких. Вам импонирует проявлять чувство собственной значимости и весомости. В понедельник вы можете заинтересовать всех сменой имиджа и развитием собственных талантов. В конце недели обратите внимание на здоровье.

Гороскоп на неделю 13-19 июня для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Близнецов ожидает разноплановая, противоречивая, но, в общем, нескучная неделя. За этот короткий период вы успеете попутешествовать, познакомиться с новыми людьми, а также заняться покупками, сменой внешности, творческими идеями. Главное еще – не забыть хорошо отдохнуть и хоть немного времени уделить здоровью.

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Гороскоп на неделю 13-19 июня для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

У Раков на следующей неделе возникнет острая необходимость в общении, встречах и новых знакомствах. Вы будете подпитываться недостающей вам энергией в кругу друзей и малознакомых людей, а потому не стоит избегать многолюдных обществ. В четверг от вас потребуется принятие решения в финансовых вопросах.

Гороскоп на неделю 13-19 июня для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львам на следующей неделе важно не упустить хороший шанс в достижении успехов в работе, продвижении по карьерной лестнице или партнерских соглашениях. Во вторник вы легко сможете показать себя с лучшей стороны и получить доверие окружающих – воспользуйтесь этим. Остерегайтесь конфликтов со старшими родственниками.

Гороскоп на неделю 13-19 июня для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Для Дев начало следующей недели принесет многообещающие знакомства с людьми издалека. Это может быть как личный контакт, так и общение через интернет. Ваши успехи в обучении незнакомому делу, овладении новыми знаниями и карьерном продвижении будут на высоте, особенно в середине семидневки.

Гороскоп на неделю 13-19 июня для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня Реклама

Представителей знака Весы на следующей неделе ждут серьезные перемены, которые могут повлечь за собой волнения и неуверенность в себе. Во вторник будьте готовы к решению финансовых проблем, вопросов наследства или недвижимости, а также смене работы. Лучше заранее спланировать возможные варианты развития событий.

Гороскоп на неделю 13-19 июня для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионам на следующей неделе лучше не работать в одиночку, а объединиться с партнером – то ли коллегой по работе, то ли супругом в решении семейных дел. Так вам будет легче достичь желаемого результата. Вообще у вас начинается период серьезных перемен, боьшинство из которых будут в лучшую сторону.

Гороскоп на неделю 13-19 июня для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Стрельцов на следующей неделе с головой захватит решение бытовых вопросов и обычная текучка. В пятницу всех трудолюбивых Стрельцов ждет успех и признание окружающих, главное – постарайтесь не увиливать от работы и тем более не бояться ее. На выходные займитесь своим здоровьем и постарайтесь хорошо отдохнуть.

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Гороскоп на неделю 13-19 июня для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козероги на следующей семидневке благополучно выходят из полосы кризисов и неудач. Ближайшая неделя принесет позитивное настроение, интересное общение и спонтанные увеселительные мероприятия. Возможно также многообещающее любовное свидание – не проморгайте свой звездный час.

Гороскоп на неделю 13-19 июня для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеи на следующей неделе будут погружены в домашние заботы больше, чем в рабочие дела. В среду будьте готовы к сделкам с недвижимостью, переезду, путешествиям, серьезным покупкам. Ваша полоса неурядиц постепенно сойдет на нет, и вы, наконец, почувствуете прилив сил и энергетический подъем.

Гороскоп на неделю 13-19 июня для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Рыб ожидает суетливый, напряженный и беспокойный период. Встречи, новые знакомства и люди, какие-то бесконечные мероприятия, движение, перемещение, новости, информация, разговоры – примерно такой будет вся наступающая неделя. Но это вас не испугает. Постарайтесь в таком повседневном хаосе найти время для отдыха.

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