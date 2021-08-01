Гороскоп на неделю 1-7 августа: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

Неделя начинается вместе с последним летним месяцем приливом бурной деятельности, активности и желанием общаться с окружающими. Будет много суеты и лишних телодвижений, но они пройдут на позитиве.

А вот окончание этой семидневки принесет ранимость, излишнюю обидчивость и погружение в собственные чувства.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Читайте также: Гороскоп друидов: какое дерево – ваше

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе решение многих вопросов зависит только от вас. В среду чем больше активности вы проявите, тем больше отдачи сможете получить. Это касается всех сфер вашей жизни, в том числе и личной. Помните, что ничего не дается даром, за все нужно платить либо деньгами, либо усилиями.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Следующая неделя потребует от представителей знака Телец серьезности, внимательности и терпения. Наведите всюду порядок, начиная, прежде всего, с собственных мыслей. В пятницу вас выручит ваш оптимизм. В личной жизни ответственность за отношения в равной степени лежит на обоих партнерах.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Отличная семидневка неделя ждет Близнецов. Вы полны оптимизма и новых творческих идей, а во вторник попадете в центр внимания начальства и коллег. Пятница – наиболее оптимальное время, чтобы улучшить любовные отношения или же простить партнера, если он был виноват в ваших разногласиях.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Предстоящая неделя для Раков будет насыщена сюрпризами, причем, не рассчитывайте только на приятные. Вы слишком категоричны и принципиальны в отношении к окружающим, а это не всем и не всегда нравится. В четверг проявите больше заботы и любви, тогда ваша личная жизнь пойдет на поправку.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Для Львов следующая семидневка складывается благополучно в сфере работы и бизнеса. Уже в понедельник ваши труды будут заслуженно вознаграждены. А еще на вас посыплются новые предложения, от которых грех отказываться. Новых романтических отношений заводить не стоит, берегите те, что есть.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Девы всерьез задумаются об отдыхе и восстановлении сил организма. Будет неплохо провести несколько дней с любимыми людьми на море. Только после этого можно вновь вернуться к полноценной работе, которой будет немало. Также возможно новое романтическое знакомство.

Реклама

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

У Весов, несмотря на сложное начало и негативную настроенность конкурентов и соперников, следующая неделя обещает быть благоприятной. Вас ждет успех в сфере коммерции и торговли. Ваша целеустремленность пригодится вам как в решении рабочих вопросов, так и в непростых личных отношениях.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Звезды не советуют вам опускать руки и лениться, особенно в среду. Успех в профессиональных делах будет зависеть от вашей активности и уверенности в себе. На личном фронте вам не грозят никакие перемены – все спокойно и размеренно. А проявление чувств к партнеру обязательно отзовется взаимностью.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Стрельцам будет сложно спуститься с небес и заняться насущными делами. Во вторник, чтобы успеть сделать все запланированное, придерживайтесь четкого графика. Ваш организм требует отдыха и восстановления сил. Полезным будет релакс на побережье. Уделите внимание своей второй половинке.

Читайте также: Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

С самого начала августа Козерогов не покинет успех в рабочих вопросах. А вот в творческой сфере муза от вас почему-то отвернулась. Зато вас ждет карьерный рост, новые интересные знакомства, романтика и развитие отношений. Постарайтесь проявлять инициативу, и вы будете вознаграждены.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Водолеи будут полны решимости и жизненной активности. Вы не испытываете финансовых проблем, но на выходных будьте поаккуратнее в тратах – они увеличатся. Новое знакомство может оказаться судьбоносным. Старайтесь меньше хвастаться завистникам о своих успехах.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Предстоящая неделя для Рыб полна сюрпризами и неожиданностями. В середине семидневки могут возникнуть проблемы в общении с окружающими. Не стоит слишком критично относиться к людям, старайтесь доверять им. В личной жизни вас ожидают спокойные и приятные отношения.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.