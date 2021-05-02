Гороскоп на май-2021 для знака Скорпион: авантюристы найдут себе приключения

Скорпион / Фото: Сегодня

Насколько удачливым будет май для представителей знака Скорпион? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте гороскоп на май-2021 для знака Скорпион.

Работа

Работа / Фото: Unsplash

Не бойтесь рисковать, тем более что Скорпионы по своей природе – мастера всевозможных авантюр. Ваша инициативность добавит вам уверенности в себе и принесет свежие идеи в бизнесе. Старайтесь реализовывать свои планы, ничего не откладывая в долгий ящик.

Финансы

Финансы / Фото: Unsplash

Будьте готовы к тому, что из-за каких-то мелких промахов в оформлении документации ваши гонорары будут задерживаться. Это временное, хоть и неприятное явление. В остальном же май 2021 года больше не обещает серьезных финансовых проблем. Не отказывайте тем, кто просит о помощи.

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Здоровье

Здоровье / Фото: Unsplash

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Профилактика – заведомо более простой вариант поддержать себя в форме, нежели полноценное лечение, когда проблемы уже не миновать. В мае 2021 Скорпиону желательно снизить нагрузку на позвоночник, иначе он напомнит вам о своем существовании уже нынешним летом.

Любовь

Любовь / Фото: Unsplash

В мае-2021, если Скорпион задумает с кем-то связать свою жизнь, то претендент должен будет пройти множество тестов на пригодность. Вы будете очень требовательны и придирчивы. Вряд ли это лучший путь к доверительным отношениям и тем более – к браку.

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Отдых

Путешествие / Фото: Unsplash

Отдых, как и работу, нужно планировать. Главное – четко действовать по заранее составленной схеме, и тогда время релакса пройдет на славу. Если появится возможность. отправляйтесь в путешествие. Поездка принесет массу впечатлений и удовольствия, только побеспокойтесь заранее, чтобы все было забронировано.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.