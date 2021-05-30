Гороскоп на июнь-2021 для знака Весы: все проблемы от вашей рассеянности

Весы / Фото: Сегодня

Будет ли июнь удачливым месяцем для представителей знака Весы? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на июнь-2021 для знака Весы.

Работа

Работа / Фото: Unsplash

Июнь-2021 может стать периодом перезагрузки на работе. Ваша рассеянность заставит коллег переделывать одно и то же по несколько раз. Если вы испытываете усталость, лучше отправляйтесь в отпуск и не томите своим присутствием окружающих. И уж тем более не стоит браться за новые проекты.

Финансы

Деньги / Фото: Unsplash

На постоянном месте работы у Весов прироста не наблюдается, и до конца месяца вряд ли что-то измениться в лучшую сторону. А что касается подработки, то здесь как раз все будет замечательно – левые деньги легко пойдут вам в руки. И хотя суммы небольшие, они смогут поддержать ваш семейный бюджет.

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Здоровье

Еда / Фото: Unsplash

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В июне-2021 Весы не будут жаловаться на общее самочувствие. Вы даже можете позволить себе съесть что-нибудь не особо полезное, но любимое, и такое баловство не отразится на внешности и весе. Единственное, о чем не стоит забывать – это отдых и полноценный сон, выбившись из которого, вы получите проблемы.

Любовь

Любовь / Фото: Unsplash

В этот период у Весов появится много возможностей улучшить отношения. Но будьте готовы к тому, что они будут менее романтичными, чем вам бы хотелось. Постарайтесь проводить больше свободного времени друг с другом. Помните, лишь совместные игры и безумные поступки сближают людей.

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Отдых

Отдых / Фото: Unsplash

Отдых в первом летнем месяце необходим Весам, как воздух. Его недостаток плохо сказывается и на работе, и на отношениях, и на общем самочувствии. Свободное время старайтесь посвятить приятным умиротворяющим занятиям, которые не напрягают мозги. А лучше всего – просто отоспаться.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.