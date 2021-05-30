Гороскоп на июнь-2021 для знака Скорпион: серьезные чувства не для вас

Скорпион / Фото: Сегодня

Насколько позитивным и благоприятным будет июнь для Скорпиона? Где ему следует умерить свои амбиции, а в какой сфере поднажать, чтобы достичь желаемых результатов? Читайте подробный гороскоп на июнь-2021 для знака Скорпион.

Работа

Работа / Фото: Unsplash

Степень внутреннего недовольства и разочарования в выполняемой работе постепенно растет. Не исключено, что вы придете к выводу о том, что пора что-то менять: то ли свое отношение к работе, то ли саму работу, то ли вообще сферу деятельности. Просмотрите, что сейчас пользуется спросом на рынке труда, и дерзайте.

Финансы

Финансы / Фото: Unsplash

Чтобы достичь желаемой прибыли, Скорпионам придется изрядно попотеть. И это как раз в начале лета, когда и так будет жарко во всех смыслах. Но достойный отдых потребует достойных капиталовложений – так что все закольцовано. Если вы махнете на все рукой, винить в этом придется только себя.

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Здоровье

Самочувствие / Фото: Unsplash

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В вас растет раздражительность, которая может сказаться на общем самочувствии. Пройдите диагностику, возможно, причина не только во внешних факторах, но и внутри вас – что скажет врач? Займитесь своим иммунитетом и не пропустите момент его ослабления, потому что потом будет сложнее восстанавливаться.

Любовь

Свидание / Фото: Unsplash

Скорпионы в наступающем июне вряд ли будут способны на длительные и серьезные чувства. Это будет больше похоже на курортный роман – ярко, но ни к чему не обязывает. Постарайтесь быть крайне деликатными в отношениях и высказываниях – минимум критики и максимум галантности.

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Отдых

Физкультура / Фото: Unsplash

Для общего подъема тонуса Скорпионам в июне-2021 полезны занятия физкультурой и спортом, только выбирайте подходящее время и место, чтобы не изнемогать под палящим солнцем. Также ищите разнообразия в окружающем мире и привносите новизну в личные отношения с любимым человеком.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.