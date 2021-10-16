Гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 17 октября 2021 года. В этот день, несмотря на бурлящие эмоции и плохое настроение, важно проявлять милосердие и сопереживание к ближним.

Гороскоп на 17 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вы слишком многое принимаете на свой счет и делаете это совершенно напрасно. Личная жизнь на время отодвинется на второй план. Кому-то очень понадобится ваша помощь – придется заниматься чужими проблемами.

Гороскоп на 17 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Окружающие в этот день будут слишком назойливы. Постарайтесь избежать их общества, иначе вам придется выслушивать их весь выходной день. Услышанные предложения и пожелания вас мало порадуют.

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Гороскоп на 17 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Нынешний день лучше всего провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспомнить, и вы надолго зарядитесь позитивом. Понимание сближает, а это как раз то, что вам сейчас нужно.

Гороскоп на 17 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Держите себя в руках, не стоит ссориться по всякому поводу. Тем более что уже через день вы и сами поймете, что были неправы. Но вот что-то делать через силу вовсе не стоит – лучше постарайтесь отдохнуть.

Гороскоп на 17 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Постарайтесь ограничить круг общения на этот день, потому что вы будете воспринимать любое слово в свой адрес слишком предвзято. Лучше подождать, пока полоса, в которую вы попали, закончится.

Гороскоп на 17 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Если вы пребываете в мире грез, то на какое-то время придется вернуться в реальность, чтобы решить накопившиеся проблемы. Но знайте, что все перемены к лучшему, особенно сейчас. И не думайте о плохом.

Гороскоп на 17 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Если вам кажется, что окружающие ведут себя странно, для начала взгляните на себя. Возможно, именно ваши слова спровоцировали такую реакцию. Не берите на себя слишком много обязательств, особенно в выходной.

Гороскоп на 17 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Меняйте свое мнение по ситуации. Окружающие вряд ли поведутся на ваши убеждения, так что вам будет проще и комфортнее плыть по течению, не сопротивляясь. Все равно вам никто не желает плохого.

Гороскоп на 17 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Ваша судьба в ближайшее время зависит от того, с кем и на какие темы вы будете общаться. Настройтесь на позитив и разговоры о приятном. Вам необходима небольшая передышка, так что устройте себе приятный отдых.

Гороскоп на 17 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вас ждут полезные знакомства и интересные встречи. Однако слишком уж высокой окажется цена за перемены, намного выше, чем потребность в них. Может быть, не стоит так торопиться, а нужно немного подождать?

Гороскоп на 17 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Окружающие почувствуют ваше плохое настроение и отреагируют адекватно. Так что, если вы не сможете победить злость – лучше не показывайте ее. А еще не принимайте в этот день никаких серьезных решений.

Гороскоп на 17 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вы будете беззаботны как никогда. Возможно, это от переизбытка чувств. Но и сидеть сложа руки вам не захочется. Ваша деятельность проявится в неожиданном для окружающих ракурсе. И вам это понравится.

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