Гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 17 октября 2021 года. В этот день, несмотря на бурлящие эмоции и плохое настроение, важно проявлять милосердие и сопереживание к ближним.
Гороскоп на 17 октября для Овна
Вы слишком многое принимаете на свой счет и делаете это совершенно напрасно. Личная жизнь на время отодвинется на второй план. Кому-то очень понадобится ваша помощь – придется заниматься чужими проблемами.
Гороскоп на 17 октября для Тельца
Окружающие в этот день будут слишком назойливы. Постарайтесь избежать их общества, иначе вам придется выслушивать их весь выходной день. Услышанные предложения и пожелания вас мало порадуют.
Гороскоп на 17 октября для Близнецов
Нынешний день лучше всего провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспомнить, и вы надолго зарядитесь позитивом. Понимание сближает, а это как раз то, что вам сейчас нужно.
Гороскоп на 17 октября для Рака
Держите себя в руках, не стоит ссориться по всякому поводу. Тем более что уже через день вы и сами поймете, что были неправы. Но вот что-то делать через силу вовсе не стоит – лучше постарайтесь отдохнуть.
Гороскоп на 17 октября для Льва
Постарайтесь ограничить круг общения на этот день, потому что вы будете воспринимать любое слово в свой адрес слишком предвзято. Лучше подождать, пока полоса, в которую вы попали, закончится.
Гороскоп на 17 октября для Девы
Если вы пребываете в мире грез, то на какое-то время придется вернуться в реальность, чтобы решить накопившиеся проблемы. Но знайте, что все перемены к лучшему, особенно сейчас. И не думайте о плохом.
Гороскоп на 17 октября для Весов
Если вам кажется, что окружающие ведут себя странно, для начала взгляните на себя. Возможно, именно ваши слова спровоцировали такую реакцию. Не берите на себя слишком много обязательств, особенно в выходной.
Гороскоп на 17 октября для Скорпиона
Меняйте свое мнение по ситуации. Окружающие вряд ли поведутся на ваши убеждения, так что вам будет проще и комфортнее плыть по течению, не сопротивляясь. Все равно вам никто не желает плохого.
Гороскоп на 17 октября для Стрельца
Ваша судьба в ближайшее время зависит от того, с кем и на какие темы вы будете общаться. Настройтесь на позитив и разговоры о приятном. Вам необходима небольшая передышка, так что устройте себе приятный отдых.
Гороскоп на 17 октября для Козерога
Вас ждут полезные знакомства и интересные встречи. Однако слишком уж высокой окажется цена за перемены, намного выше, чем потребность в них. Может быть, не стоит так торопиться, а нужно немного подождать?
Гороскоп на 17 октября для Водолея
Окружающие почувствуют ваше плохое настроение и отреагируют адекватно. Так что, если вы не сможете победить злость – лучше не показывайте ее. А еще не принимайте в этот день никаких серьезных решений.
Гороскоп на 17 октября для Рыб
Вы будете беззаботны как никогда. Возможно, это от переизбытка чувств. Но и сидеть сложа руки вам не захочется. Ваша деятельность проявится в неожиданном для окружающих ракурсе. И вам это понравится.
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