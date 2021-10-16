Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 17 жовтня 2021 року. В цей день, незважаючи на вируючі емоції і гарний настрій, важливо проявляти милосердя і співпереживання до ближніх.

Гороскоп на 17 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Ви занадто багато приймаєте на свій рахунок і робите це абсолютно марно. Особисте життя тимчасово відійде на другий план. Комусь дуже знадобиться ваша допомога – доведеться займатися чужими проблемами.

Гороскоп на 17 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Оточення цього дня будуть занадто настирливе. Постарайтеся уникнути їхнього товариства, інакше вам доведеться вислуховувати їх увесь вихідний день. Почуті пропозиції та побажання вас мало потішать.

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Гороскоп на 17 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Теперішній день найкраще провести в компанії добрих друзів. Про такий відпочинок буде приємно згадати, і ви надовго зарядитеся позитивом. Розуміння зближує, а це саме те, що вам зараз потрібно.

Гороскоп на 17 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Тримайте себе в руках, не варто сваритися з будь-якого приводу. Тим паче що вже через день ви й самі зрозумієте, що були неправі. Але щось робити через силу зовсім не варто – краще постарайтеся відпочити.

Гороскоп на 17 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Постарайтеся обмежити коло спілкування на цей день, тому що ви будете сприймати будь-яке слово щодо себе занадто упереджено. Краще почекати, поки смуга, в яку ви потрапили, закінчиться.

Гороскоп на 17 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви перебуваєте у світі мрій, то на певний час доведеться повернутися в реальність, щоб вирішити проблеми, що накопичилися. Але знайте, що всі зміни на краще, особливо зараз. І не думайте про погане.

Гороскоп на 17 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Якщо вам здається, що оточення поводиться дивно, спочатку погляньте на себе. Можливо, саме ваші слова спровокували таку реакцію. Не беріть на себе занадто багато зобов'язань, особливо у вихідний.

Гороскоп на 17 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Міняйте свою думку по ситуації. Оточення навряд чи поведеться на ваші переконання, тож вам буде простіше і комфортніше плисти за течією, не пручаючись. Однаково вам ніхто не бажає зла.

Гороскоп на 17 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ваша доля найближчим часом залежатиме від того, з ким і на які теми ви будете спілкуватися. Налаштуйтеся на позитив і розмови про приємне. Вам необхідний невеликий перепочинок, тож влаштуйте собі приємний відпочинок.

Гороскоп на 17 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

На вас чекають корисні знайомства і цікаві зустрічі. Однак надто вже високою виявиться ціна за зміни, набагато вищою, ніж потреба в них. Можливо, не варто так поспішати, а потрібно трохи почекати?

Гороскоп на 17 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Оточення відчує ваш поганий настрій і відреагує адекватно. Тож, якщо ви не зможете подолати злість – краще не показуйте її. А ще не приймайте в цей день жодних серйозних рішень.

Гороскоп на 17 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Ви будете безтурботні як ніколи. Можливо, це від надлишку почуттів. Але й сидіти склавши руки вам не захочеться. Ваша діяльність проявиться в несподіваному для оточення ракурсі. І вам це сподобається.

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