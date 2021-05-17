Гороскоп друидов: какое дерево – ваше

Какое дерево - ваше / Фото: Unsplash
Если вы любите природу и ощущаете прилив сил, гуляя по парку или в лесу, вам наверняка будет интересно узнать, какое дерево – ваше. Много столетий назад древние кельтские жрецы составили гороскоп. Согласно этому гороскопу, люди, рожденные в определенный день, имеют свое дерево-талисман и перенимают его черты, поведение и судьбу.
Ранее мы рассказывали, кому какие комнатные цветы подходят для удачи и богатства по знаку зодиака.
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Яблоня
23 декабря – 31 декабря; 25 июня – 4 июля
Яблоня / Фото: Pixabay
Люди-Яблони просто созданы для тихой, уютной семейной жизни. Они добрые, терпеливые, заботливые и щедрые. Но вот отпускать от себя близких людей им крайне тяжело: "Яблоко от яблони недалеко падает" – сказано как раз про них. Эти люди сентиментальны и задумчивы, отличаются развитой логикой и аналитическим умом.
Ель
1 января – 11 января; 5 июля – 14 июля
Ель / Фото: Pixabay
Не стоит представителям Ели лишний раз напоминать об их колючести. Они и сами это знают, но остаются неисправимыми эгоистами. В свой круг пускают только избранных, для остальных же – празднично-прекрасны, загадочны, но холодны и неприступны. Человек-Ель обладает чрезвычайной настойчивостью, острым умом, добросовестностью и скрупулезностью в работе.
Вяз
12 января – 24 января; 15 июля – 25 июля
Вяз / Фото: Pixabay
Человек-Вяз стремится к легкости и не любит усложнять жизнь ни себе, ни людям. При этом он ненавязчив и миролюбив, никого не муштрует и не заставляет, ничего не требует. Но не терпит, когда ему выносят мозг советами и нравоучениями. Вяза характеризуют наблюдательность, организаторские способности, реализм и взвешенность в принятии решений.
Кипарис
25 января – 03 февраля; 26 июля – 04 августа
Кипарис / Фото: Pixabay
Кипарис – многогранен, ведь, по сути, это и дерево, и кустарник. Стройный, крепкий, незамысловатый, но в то же время целеустремленный. Не лишен изысканности, способен довольствоваться малым и легко приспосабливается к ситуации. Такие люди – хорошие семьянины, но они лишены амбиций и сентиментальности.
Тополь
04 февраля – 08 февраля; 05 августа – 13 августа
Тополь / Фото: Pixabay
Человек-Тополь – личность эффектная, способная расти и развиваться с завидной скоростью, но при этом непритязательная к условиям. Его главные отличительные черты – независимость, отвага, гордость и развитая интуиция. Такие люди часто молчаливы, не любят жаловаться на судьбу, но с ними легко общаться и находиться в одной компании.
Кедр
09 февраля – 18 февраля; 14 августа – 23 августа
Кедр / Фото: Pixabay
Человек-Кедр по-своему уникален, видимо, поэтому он часто выбирает крайности. С одной стороны, эти люди уверены в себе, могут заставить любого считаться со своим мнением, с другой – слишком чувствительны и обидчивы, воспринимаю шутки за чистую монету. Они, не раздумывая, решают и свои, и чужие проблемы и безрассудно игнорируют опасности.
Сосна
19 февраля – 28/29 февраля; 24 августа – 02 сентября
Сосна / Фото: Pixabay
Рожденные под этим знаком люди красивы, эффектны, умеют выгодно показать свои достоинства и скрыть от чужих глаз недостатки. Люди-Сосны отличаются острым умом, непоколебимой логикой, прямолинейностью и склонностью к перфекционизму. Они легко находят выход из сложных ситуаций, обладают быстротой и точностью движений и мысли.
Ива
01 марта – 10 марта; 03 сентября – 12 сентября
Ива / Фото: Pixabay
Чтобы понять характер людей-Ив, достаточно взглянуть на это дерево. Такие люди часто работают на зрителя. Иву не зря называют плакучей, во всяком случае это отличные актеры и со своими ролями они хорошо справляются. Однако наряду с артистичностью нельзя недооценивать их романтичность, влюбчивость и богатое воображение.
Липа
11 марта – 20 марта; 13 сентября – 22 сентября
Липа / Фото: Pixabay
Обаятельным и несколько сентиментальным представителям дерева Липы для счастья нужно совсем немного: уютная обстановка, спокойствие и умиротворенность. При этом Липы достаточно ревнивы и могут этим чувством отравить жизнь и себе, и окружающим. На этой почве их лучше не дразнить и не провоцировать. Имеют творческие задатки, которые с успехом развивают.
Лиственница
22 марта – 31 марта; 24 сентября – 03 октября
Лиственница / Фото: Pixabay
Описать людей-Лиственниц несложно: они крепкие, надежные, выносливые, в огне не горят и в воде не тонут. Но иногда просто упрямы, непробиваемы, несговорчивы и лишены чувственности, доводят окружающих до слез и отчаяния. Часто Лиственницы могут быть опасны для недругов, ибо расправляются с неугодными решительно и безжалостно.
Рябина
01 апреля – 10 апреля; 04 октября – 13 октября
Рябина / Фото: Pixabay
Сложно не влюбиться в Рябину. Такой человек, как и дерево-прототип, красив, притягателен, способен найти общий язык с любым и оправдать каждого. За хрупкой внешностью скрывается очень стойкая и проницательная натура. Обладает хорошим вкусом, любит хорошо одеваться и умеет подчеркнуть собственные достоинства.
Клен
11 апреля – 20 апреля; 14 октября – 23 октября
Клен / Фото: Pixabay
Люди этого знака привлекательны, аккуратны, ухоженны, кокетливы, в меру циничны, следят за собой и за модой. Они обладают аналитическим складом ума и отличным чувством юмора, чем иногда заводят в тупик окружающих, выходя сухими из воды. При этом Клен способен распутать самые странные дела и обстоятельства, что другим не под силу.
Орех
21 апреля – 30 апреля; 24 октября – 02 ноября
Орех / Фото: Pixabay
Вы замечали, что под этим деревом ничего не растет? Это неспроста. Орехи противоречивы и потому непредсказуемы. С одной стороны, они гостеприимны, изысканны в манерах и готовы щедро осыпать своей благодетельностью близких людей. С другой – часто бывают капризны, амбициозны, агрессивны и даже коварны без видимой на то причины.
Жасмин
01 мая – 14 мая; 03 ноября – 11 ноября
Жасмин / Фото: Pixabay
С первого же взгляда Жасмин завораживает, и разве может быть по-другому – нежные цветы, восхитительный аромат, изящество и хрупкость. Эти люди часто становятся музами, покоряя сердца, и неплохо этим пользуются. Вот только при ближайшем знакомстве можно понять, что за всей привлекательностью скрывается явный пессимист.
Каштан
15 мая – 24 мая; 12 ноября – 21 ноября
Каштан / Фото: Pixabay
В Каштанах красота сочетается с простотой и легкостью общения. Под сенью Каштана дышится и живется легко. Эти люди способны на благородные поступки, потому что обладают врожденным чувством справедливости и готовы прийти на помощь обиженным даже себе в убыток. Их отличает отвага, реализм и организаторские способности.
Ясень
25 мая – 03 июня; 22 ноября – 01 декабря
Ясень / Фото: Pixabay
Ясени обладают красивой, сильной, стройной внешностью наряду с развитой интуицией и аналитическим складом ума. Они нравятся себе, но при этом весьма требовательны к окружающим. С ними бывает непросто, придется запастись терпением, чтобы найти общий язык. Но если это произошло, то лучшего собеседника и партнера сложно найти.
Граб
04 июня – 13 июня; 02 декабря – 11 декабря
Граб / Фото: Pixabay
Человек-Граб красив, но высокомерен, отчужден и холоден в проявлении эмоций и чувств. Он часто смотрит на окружающих свысока. Зато любит награды и почести, ради которых способен на подвиги. Граб является приверженцем установленного порядка и дисциплины. У него есть чему поучиться: он очень ответственен и работоспособен, а потому успешен.
Инжир
14 июня – 23 июня; 12 декабря – 20 декабря
Инжир / Фото: Pixabay
Инжир отличается эмоциональностью, непредсказуемостью и непостоянством. Он долго не засиживается на одном месте, потому что быстро начинает скучать и искать себе новые приключения. Чего не скажешь о личной жизни – человек-инжир привержен стабильности домашнего очага, но плохо переносит трудности и может быстро увянуть.
Дуб
21 марта – 22 марта – весеннее равноденствие
Дуб / Фото: Pixabay
Люди-Дубы, как и сами деревья, полны жизненных сил, величия и красоты. Мало что может сбить их с выбранного пути и нарушить планы. Дуб – гордый, смелый, благородный и волевой. Он обладает решительностью и практическим умом, но при этом неспособен быть гибким и проявлять дипломатичность.
Береза
24 июня – летнее солнцестояние
Береза / Фото: Pixabay
Чистота, аристократизм, сдержанность и непорочность – так можно охарактеризовать это дерево и людей, имеющих такую символику. Березы имеют неизменный успех в обществе и при этом не злоупотребляет ничьим расположением. Им больше подходит творческая работа, где важно проявить изобретательность и фантазию.
Олива
23 сентября – 24 сентября – осеннее равноденствие
Олива / Фото: Pixabay
Олива – символ миролюбия, древней мудрости и верности. Такие люди практически не имеют завистников и недоброжелателей. В их характере – уравновешенность, спокойствие и жизнелюбие. Они источают любовь и свет. А ценности, которые они исповедуют, находят отклик и поддержку у окружающих.
Бук
21 декабря – 22 декабря – зимнее солнцестояние
Бук / Фото: Pixabay
Бук – дерево крепкое, сильное, красивое и правильное. Такие люди не лишены амбициозности, уверенности в себе, точности действий и ясности мысли. В любой ситуации они не теряют самообладания и способны чуть ли не на голом энтузиазме выбираться из переделок. Но иногда им не хватает фантазии и легкости.
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