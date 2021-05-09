Голодание или разгрузочные дни: что лучше для похудения и полезнее для здоровья

Голодание может навредить здоровью, как и разгрузочные дни, их тоже нужно делать правильно. Иначе можно попасть в больницу. В чем отличие – в исследовании

И голодание, и разгрузочные дни нужно обсуждать со специалистом / Фото: unsplash.com

О пользе разгрузочных дней и лечебного голодания нам кричат буквально на каждом шагу. Некоторые путают эти понятия, но разница между ними принципиальна. Ученые в очередной раз изучили, способно ли голодание принести пользу и насколько эффективны для здоровья и похудения разгрузочные дни. Результаты опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

В чем же разница между голоданием и разгрузочными днями?

И то, и другие часто используется с целью сбросить и поддерживать вес, сохранять остроту ума и способствовать долголетию. Однако воздержание от пищи не даст позитивных результатов, если ограничивать себя в еде начнет неподготовленный или больной человек. Действительно, если грамотно голодать, то можно улучшить состав крови, снизить воспалительные процессы, ускорить метаболизм.

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Но голодать без наблюдения врача вообще недопустимо: это самое серьезное вмешательство в наш организм, которое полностью лишает нас пищи, а значит питательных веществ. Но воду при голодании нужно пить обязательно! Голодание может быть прерывистым, или длительным – от двух дней и более. При разгрузочных днях допускается как полный отказ от еды, так употребление какого-то продукта или нескольких в течение дня. Но в любом случае обязательно нужно пить воду!

Чем может быть опасно голодание и кому нельзя это делать?

Часто голодание используют именно для того, чтобы похудеть: однако исследователи отмечают, что люди с лишним весом или ожирением, которые голодали, теряли в первую очередь мышечную ткань, а не жир. А чтобы худеть правильно и без вреда, нужно терять именно жир. Поэтому если вы решили худеть, то начинать сразу с отказа от еды или резкого исключения каких-либо продуктов, кроме фастфуда, быстрых углеводов, картошки фри и т.д., не стоит.

Категорически не рекомендовано голодание детям и пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным, а также тем, кто выполняет тяжелую физическую работу.

Кроме того, если устроить себе даже пару разгрузочных дней, но продолжать жить в обычном темпе, то можно навредить здоровью. А любителям совмещать разгрузочные дни с активными занятиями или походом в сауну важно знать, что это может закончиться обезвоживанием и обмороком. Поскольку голодание и активность или парилка вызовет снижение артериального давления, излишнее потоотделение и потерю важных микроэлементов. И конечно же в такие дни не стоит курить (курить вообще лучше бросить) и пить алкоголь. Так что если врач дает добро на разгрузку или голодание – то помните, что в такие дни нужно полностью отдыхать.

А что же делать в разгрузочные дни и как их начать?

Как уже сказано – отдыхать: если хочется активности – то лучше прогуляться, провести легкую йогу или медитацию. Прежде, чем начать голодать, нужно подготовить свой организм. Если вы привыкли есть калорийную пищу, а потом резко перестанете есть, то метаболическая реакция будет очень резкой. А это может привести к нарушению обмена веществ.

Не забывайте пить много воды, если устраивайте разгрузочный день / Фото: freepik.com

Непосредственно перед голоданием следует избегать алкогольных напитков, снижать количество других напитков и переходить на воду. Перед голоданием нужно сбалансировать свое питание, добавить в рацион побольше клетчатки, лучше растительной пищи в целом. Исключить обработанные продукты следует примерно за неделю до разгрузочного дня или начала голодания. Но повторимся – не начинайте такую практику без консультации с врачом!

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