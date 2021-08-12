Где в Киеве покупаться в бассейне не за все деньги мира - 6 вариантов

Если хотите посетить самый дорогой комплекс, то читайте нашу предыдущую статью. Мы рассказали о бассейне, где вход стоит 10 тыс. гривен. И воспользуйтесь советами Life Сегодня, чтобы последние дни лета прошли удачно.

1 – Sungrilla Secret Beach

Как насчет отдыха в комплексе в сердце столицы? Sungrilla Secret Beach – это идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить время на дальнюю поездку . Гостям здесь предлагают 2 бассейна, террасу с видом на Днепр и лофт-бар.

Летний отдых в Sungrilla Secret Beach / Фото: пресс-служба

Цены: аренда шезлонга от 300 гривен, кровати от 700 гривен, а бунгало от 1000 гривен.

Где: ул. Набережно-Крещатицкая, 10.

2 – Sandali

А комплекс на территории Труханового острова, посетите? В Sandali найдете бассейн, бар, кальяны, ресторан и зоны для BBQ. Также есть выход к пляжу Днепра. Словом, все, что нужно для отдыха. Еженедельно на территории обустраивают летний кинотеатр под открытым небом и показывают легендарные ленты.

Летний отдых в Sandali / Фото: пресс-служба

Цены: шезлонг – 300 гривен, полотенце – 50 гривен, беседка – 200 гривен за человека, пляжный домик – 800 гривен в сутки.

Где: на Трухановом острове, Парковая дорога, 3.

3 – FIFTY BEACH CLUB

У жителей Киева слово FIFTY ассоциируется с хип-хоп клубом в центре столицы, который имеет одноименное название. В этом году открыли еще один FIFTY, но с бассейном, шезлонгами и летней атмосферой. В комплексе вас ждет не только бассейн, дизайн в розовых тонах, но и кальян, вкусные коктейли и суперфуды.

Летний отдых в FIFTY BEACH CLUB / Фото: пресс-служба

Цены: шезлонг от 200 гривен, а кровать от 1500 гривен.

Где: Броварской проспект, 5-м.

4 – Slavutych Beach Club

Еще одно столичное место – Slavutych Beach Club для любителей релакса. В комплексе, кроме бассейна и вкусной пищи, обустраивают кинотеатр под открытым небом для любителей популярных лент. И, конечно, тамошний вид на Киев поражает! Сами посмотрите.

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Летний отдых в Slavutych Beach Club / Фото: пресс-служба

Цены: шезлонг от 300 гривен, бунгало от 700 гривен.

Где: на ул. Малоземельная, 13 Б.

5 – Sky Family Park

Место, которое давно полюбили киевляне – Sky Family Park. На территории найдете не только бассейн, но и детскую зону, фуд-корты и лаунж с кальянами. Не обошлось также без площадки для концертов и вечеринок, которые здесь устраивают систематически. Почему бы вам не увидеть и протестировать перечисленное на себе?

Летний отдых в Sky Family Park / Фото: пресс-служба

Цены: вход в зону с бассейном – 200 гривен, шезлонг – 150 гривен.

Где: на проспекте Романа Шухевича, 2.

6 – Dniprovska Riviera

И напоследок – ресторанный комплекс на берегу Днепра, где гости во время купания в бассейне чувствуют желаемый summer vibes. Ведь атмосфера способствует! В Dniprovska Riviera также найдете фешенебельный ресторан, где рекомендуем заказать обед или устроить ужин.

Летний отдых в Dniprovska Riviera / Фото: пресс-служба

Цены: за шезлонг от 400 гривен, кровать от 1000 гривен, аренда полотенца – 100 гривен.

Где: на ул. Февральской, 58.

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