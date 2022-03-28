Препараты для щитовидки – чем заменить свое лекарство, если его нет в аптеках

Препараты для тиреоидной терапии есть в аптеках, но не во всех. Можно ли заменить один препарат другим и кому при болезнях щитовидки без них не обойтись – в статье

Заменить свое лекарство для тиреоидной терапии, если его нет в аптеках, можно другим препаратом для лечения щитовидки, содержащим левотироксин / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Препараты левотироксина (например, эутирокс или L-тироксин), это гормональные лекарства только для людей, у которых диагностированы болезни щитовидной железы. "Для профилактики" здоровому человеку такие препараты не нужно принимать, их прием без назначения врача вреден для здоровья!

Чем заменить препараты для тиреоидной терапии, если именно вашего лекарства из-за нападения России на Украину пока нет в аптеке и кому вообще следует их принимать – сообщает Минздрав Украины.

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После удаления щитовидной железы, особенно людям с удаленной карциномой нельзя быть без приема таких лекарств более 4-6 недель / Фото: moz.gov.ua

Такие препараты, как левотироксин и его аналоги не защищают от радиации или химической атаки, также из нельзя принимать "для профилактики" болезней щитовидной железы. Хаотичная скупка таких лекарств теми, кому они не нужны, может лишить тех людей, которые находятся на гормональной терапии, свободно приобрести свой препарат в аптеке.

Не волнуйтесь, если препарат закончился и в аптеке нет, его можно заменить аналогом. Главное – не заменяйте его насовсем БАДами и народной медициной / Фото: moz.gov.ua

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Это люди после удаления щитовидной железы, особенно внимательны должны быть люди с удаленной карциномой. Им нельзя быть без приема таких лекарств более 4-6 недель. Те, у кого щитовидка не справляется с выработкой гормонов, при дефиците лекарств можно снизить дозу и даже быть без терапии, но не более 3-х месяцев.

Препараты с левотироксином принимают раз в сутки, запивая водой, а не чаем и т.д. / Фото: moz.gov.ua

Если именно того препарата, что назначил вам врач, сейчас нет – не волнуйтесь. Купите любой аналог, в составе которого действующее вещество – левотироксин. Помните, что никакие БАДы, травки и т.д. не заменят этот препарат!

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