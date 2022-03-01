Как купить хлеб: онлайн-карта продовольственных магазинов Украины

Где купить хлеб - онлайн-карта магазинов / Фото: Коллаж: Сегодня
Где купить хлеб, гречку и масло, какие магазины работают и где они находятся – пожалуй, самые распространенные вопросы в наше время. Все благодаря агрессору – России и ее предводителю психопату Путину.
Чтобы хоть немного облегчить нам жизнь, Telegram-канал Ukraine Now опубликовал ссылку на карту, где помечены все продовольственные магазины Украины. Пользователи смогут найти:
- Название магазина/торговой сети.
- Часы работы конкретных магазинов в разных городах.
- Адреса магазинов.
- Статус работы торговых точек.
Онлайн-ресурс будут регулярно обновляться, новые торговые сети и отдельные магазины будут добавляться. По состоянию на 1 марта 2022 карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет.
Посмотреть карту можно по ссылке: https://bit.ly/3HycQhV.
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