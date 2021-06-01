Фото, которое доказывает, что Сергей Бабкин – это Виктор Цой

Сергей Бабкин/Виктор Цой / Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей Бабкин, которому нужна еще одна операция на глазах, поделился со своими фолловерами архивными фото, сделанными в начале карьеры группы 5’Nizza. На снимке музыкант сравнил себя с Виктором Цоем. Должны заметить, что они действительно очень похожи.
В посте, опубликованном в Instagram-профиле Сергея, есть два фото: черно-белое и цветное. Вместе с ним запечатлен его коллега по группе – Андрей Запорожец.
"Легендарная встреча, о которой не знает никто", – подписал публикацию Бабкин.
При этом Андрея Запорожца артист сравнил с фронтменом американской группы U2 – Боно. Что ж, получилось очень правдоподобно. Хотя кто-то из подписчиков Бабкина отметил, что парни все же очень похожи на группу 5’Nizza:
- "Очень похожи на ребят из 5’Nizza"
- "Чет они на Пятницу смахивают"
- "Неплохо"
- "Это прекрасно!"
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Дуэт 5’Nizza был образован в 2000 году Сергеем Бабкиным и Андреем Запорожцем в Харькове. За семь лет существования группы артисты записали два полноформатных альбома. В 2015 году музыканты воссоединились и в 2017-м выпустили третий альбом, под названием "КУ".
После воссоединения 5’Nizza сыграли несколько концертов в России, несмотря на аннексию Крыма в 2014-м, что вызвало осуждение со стороны их украинских поклонников. Сергей Бабкин тогда заявил, что не играет в Кремле и не поет для российских чиновников.
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