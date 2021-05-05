Фото дня. Хозяин оборудовал для кота отдельную миниатюрную комнату с телевизором

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Брайан Дэвис оборудовал для своего кота по кличке Ваетт отдельную миниатюрную комнату с телевизором, кроватью и всеми необходимыми вещами для комфортной жизни. Питомец уже заселился в новый дом и, кажется, теперь он полностью счастлив!
По словам Брайона, маленькую коморку он нашел во время ремонта прямо в стене своей спальни. Мужчина решил, что такое место не должно пропадать – и принялся делать из него комнату для пушистика.
Теперь там есть кровать, ковер на полу, картины на стенах, любимые игрушки Ваетта и главное – персональный телевизор.
Ваетт быстро оценил преимущества такого миниатюрного помещения и теперь постоянно заходит туда, чтобы отдохнуть и посмотреть любимые видео.
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"Он проводит там много времени и наслаждается этим так же, как ребенок, получивший собственную комнату", – рассказывает Дэвис.
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