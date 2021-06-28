Фото дня: 63-летняя Шэрон Стоун в желтом секси бикини показала фигуру

Актриса Шэрон Стоун желает всем своим фолловерам жаркого лета. Звезда опубликовала снимок, на котором показала подтянутую фигуру в купальнике

63-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/sharonstone

Актриса Шэрон Стоун, которая недавно снялась для испанского Elle, показала, как проходит ее лето. 63-летняя звезда Голливуда опубликовала в Instagram-профиле снимок, на котором она улыбается в желтом бикини.

Шэрон подписала фотографию короткой фразой "Счастливое лето", и она действительно сияет на снимке.

Актриса Шэрон Стоун показала фото в купальнике / Фото: instagram.com/sharonstone

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Но вернемся к Шэрон. В комментариях подписчики актрисы не обделили вниманием и ее французского бульдога, которого можно заметить на заднем фоне в нижнем левом углу. Они пишут, что пес будто сражен красотой своей хозяйки.

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В сентябре звезда "Основного инстинкта" заявила, что никогда не считала себя сексуальной, несмотря на свой многолетний статус секс-символа.

"Я имею в виду, я никогда не думала, что я такая сексуальная", – сказала Шэрон Стоун в интервью журналу Town & Country. – "Когда я снималась в "Основном инстинкте", я исследовала свою темную сторону и подружилась с ней. Я не должна бояться самой себя. Я думаю, что люди находят это сексуальным".

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