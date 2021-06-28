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Наталия Орейро перекрасилась в блондинку и сверкнула декольте в пиджаке на голое тело (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
28 июня, 10:43
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Звезда сериала "Дикий ангел" снялась в супергорячей фотосессии. Поклонники артистки оценили ее волшебный образ, но попросили вернуть свой натуральный цвет волос
Наталия Орейро перекрасилась в блондинку
Наталия Орейро перекрасилась в блондинку / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

44-летняя уругвайская и аргентинская певица и актриса Наталия Орейро, которая ранее показала фигуру в боди, шокировала своих подписчиков сменой имиджа.

Из жгучей брюнетки Орейро превратилась в страстную блондинку. На своей странице в Instagram звезда сериала "Дикий ангел" опубликовала серию фото, на которых она позирует с новым цветом волос. Для фотосессии Наталия нарядилась в алый костюм – пиджак на голое тело и брюки. Ее образ дополнили красная помада и золотые серьги.

Наталия Орейро
Наталия Орейро / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

В описании к фото Наталия поинтересовалась у подписчиков, понравился ли им ее новый образ. Мнения фанатов артистки разделились: одни утверждают, что Орейро хороша в любом виде, другие же просят вернуть ее натуральный цвет.

Наталия Орейро
Наталия Орейро / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Оказалось, что в таком образе Наталия появится в новых выпусках телешоу "У Уругвая есть таланты", где она является одной из членов жюри.

Наталия Орейро
Наталия Орейро / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Роскошный образ Орейро понравился почти всем, но в комментариях многие пишут, что артистка должна вернуть себе родной оттенок волос.

  • Мне она больше нравится в темном цвете, но на вкус и цвет товарищей нет...Она в любом случае классная!
  • Зачем? Зачем она изменила своей естественности?
  • Красиво, но брюнеткой лучше.
  • Всегда необычно видеть Наталию со светлыми волосами. Я думаю, что естественную яркость, страсть, эмоции больше подчеркивает темный цвет волос, мой любимый вариант.
  • Наташа – красотка! Но в темном цвете намного лучше!
Скриншот: Instagram

Ранее мы писали, что телеведущая Надежда Матвеева сменила прическу.

Смотрите видео о том, как Наталия Могилевская удивила поклонников сменой имиджа:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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