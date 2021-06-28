Наталия Орейро перекрасилась в блондинку и сверкнула декольте в пиджаке на голое тело (фото)

Звезда сериала "Дикий ангел" снялась в супергорячей фотосессии. Поклонники артистки оценили ее волшебный образ, но попросили вернуть свой натуральный цвет волос

Наталия Орейро перекрасилась в блондинку / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

44-летняя уругвайская и аргентинская певица и актриса Наталия Орейро, которая ранее показала фигуру в боди, шокировала своих подписчиков сменой имиджа.

Из жгучей брюнетки Орейро превратилась в страстную блондинку. На своей странице в Instagram звезда сериала "Дикий ангел" опубликовала серию фото, на которых она позирует с новым цветом волос. Для фотосессии Наталия нарядилась в алый костюм – пиджак на голое тело и брюки. Ее образ дополнили красная помада и золотые серьги.

Наталия Орейро / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

В описании к фото Наталия поинтересовалась у подписчиков, понравился ли им ее новый образ. Мнения фанатов артистки разделились: одни утверждают, что Орейро хороша в любом виде, другие же просят вернуть ее натуральный цвет.

Наталия Орейро / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Оказалось, что в таком образе Наталия появится в новых выпусках телешоу "У Уругвая есть таланты", где она является одной из членов жюри.

Наталия Орейро / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Роскошный образ Орейро понравился почти всем, но в комментариях многие пишут, что артистка должна вернуть себе родной оттенок волос.

Мне она больше нравится в темном цвете, но на вкус и цвет товарищей нет...Она в любом случае классная!

Зачем? Зачем она изменила своей естественности?

Красиво, но брюнеткой лучше.

Всегда необычно видеть Наталию со светлыми волосами. Я думаю, что естественную яркость, страсть, эмоции больше подчеркивает темный цвет волос, мой любимый вариант.

Наташа – красотка! Но в темном цвете намного лучше!

Скриншот: Instagram

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