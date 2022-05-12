Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить питательный салат из одуванчиков и крапивы

Питательный салат из одуванчиков и крапивы легко приготовить по рецепту Евгения Колопотенко / Фото: пресс-служба, freepik.com

Кулинарный эксперт, известный шеф-повар Евгений Клопотенко в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" вместе с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем приготовил весенний салат, ингредиенты для которого можно собрать прямо у себя под окном.

Есть известный всем авокадо-тост, а мы приготовим витаминный салат, который, по сути, является бутербродом. Его нужно есть ножом и вилкой, – комментирует Евгений Клопотенко в эфире "Ранку з Україною".

Для салата по рецепту Евгения Клопотенко вам понадобятся:

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мята – 1 пучок;

крапива глухая – 1 пучок;

листья одуванчика – 1 пучок;

вареные яйца – 2 шт.;

хлеб – 2 кусочка;

помидор – 1 шт.;

грецкий орех – 30 г;

сок лимона;

горчица;

соль;

масло растительное.

Листья одуванчика помыть, просушить и выложить в миску. Добавить щепотку соли и немного растительного масла. Перемешать и отставить на время. Крапиву лучше брать мягкую или глухую. Добавить в миску с крапивой измельченные орехи и растительное масло и хорошо перемять до состояния пасты.

В салат с крапивой можно добавить измельченные орехи и / Фото: Depositphotos

Также это можно сделать блендером. На отдельную тарелку выложить кусок хлеба. Разрезать пополам яйцо и положить две части на хлеб. Далее добавить половину промаринованных листиков одуванчика, выложить немного ореховой пасты с крапивой, мяты, неострой горчицы и несколько капель лимонного сока или уксуса. Больше видео смотрите по ссылке.

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Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Единые новости" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Индиго TV".

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