Если не знаете, что подарить: ТОП-11 лучших адвент-календарей 2021 по мнению редакции

Адвент-календари к рождественским праздникам / Фото: Коллаж: Сегодня

С каждым днем в воздухе все больше ощущается дух рождественских праздников. Красота магазинных витрин, новогодние локации с елками и сказочными эльфами не могут наскучить, как и любимые киношные песни Let it snow и Last Christmas. И если в вашем доме тоже уже царит культ мандарин и понемногу появляется милая мишура, тогда вы понимаете, о чем мы говорим. Кстати, пора выбирать подарки на день святого Николая.

Тяжело удержаться, чтобы не начать с первых дней декабря покупать подарки родным и близким на Новый год 2022: маме, бабушке, подруге, сестре. А адвент-календари – это как раз то, что всегда будет высоко оценено женщинами, которые порой жалеют тратить на себя любимых деньги.

Реклама

Ранее адвент-календари использовали последователи Лютеранской традиции, чтобы отсчитывать дни до Рождества. Но, к счастью, в современном мире они связаны с праздниками и хорошим настроением. В преддверии Рождества и Нового года косметические бренды не устают удивлять своих клиенток разнообразием адвент-календарей, которые чаще всего делают в форме домиков с ячейками для подарков, которые нужно раскрывать на протяжении 12 или 24 дней. А главный подарок следует открыть в день Рождества или Новый Год.

Мы собрали для вас ТОП-11 лучших адвент-календарей с косметикой, парфюмерией и средствами ухода, чтобы каждый день декабря превратился в маленький праздник.

Адвент-календарь L'Occitane

L'Occitane подготовил уникальное премиум издание адвент-календаря красоты, в который входит 24 подарка-сюрприза, самых популярных средств по уходу за телом и лицом, которые для многих стали незаменимыми. Получить в подарок такой набор будет рада любая женщина, которая заботится о себе и своей красоте.

Реклама

Цена: 3599 грн

Адвент-календарь L'Occitane / Фото: loccitane.com

Адвент-календарь Yves Rocher

В состав рождественского набора Yves Rocher входят 16 миниатюр и 8 косметических средств из разных категорий: уход для лица, тела и волос, парфюмерия, гигиена и макияж. Адвент-календарь оформлен в виде дерева с золотистыми, темно-розовыми и синими листиками и магической совой.

Реклама

Цена: 2290 грн

Адвент-календарь Yves Rocher / Фото: Yves Rocher

24 Days Of Clinique Beauty

Адвент-календар Clinique Advent Calendar 24 Days Of Clinique Beauty убеждает нас в том, что нет пределов совершенству! Ежедневно открываю по одному окошку, мы погружаемся в невероятный мир красоты и ухода за собой. 24 подарка не оставят вас равнодушными. Все предметы – миниатюры, но солидных размеров: большинство из них содержит половину полноразмерного продукта. В набор вошли мыло для лица, лосьоны для увлажнения и очищения, миниатюры из серии Moisture Surge, кремы для рук и кожи вокруг глаз, помады, туши, румяна и парфюмерия Aromatics Elixir Perfume.

Цена: 2710 грн

Адвент-календарь 24 Days Of Clinique Beauty / Фото: notino.ua

Адвент-календарь Mr.Scrubber

Адвент-календарь от украинского бренда Mr.Scrubber позаботился не только о вашей красоте, но о хорошем настроении: помимо запаса косметики, в виде скрабов, масел и пилингов, в нем вы также найдете рецепты ароматной рождественской выпечки, анонсы хороших фильмов и книг о зимних праздниках.

Цена: 1599 грн

Адвент-календарь Mr.Scrubber / Фото: mrscrubber.com

NYX Gimme SuperStars! 24 Days Advent Calendar

Адвент-календарь NYX Professional Makeup Gimme SuperStars! 24 Days Advent Calendar содержит 24 косметических сюрприза, благодаря которым вы будете красивее с каждым днем. Просто откройте окошечко. Такой адвент подойдет тем, кто еще не знаком с палитрой помад и теней от NYX и хочет попробовать все оттенки, чтобы найти свой. А красный и золотой цвета домика еще больше заразят вас рождественским настроением.

Цена: 2130 грн

NYX Gimme SuperStars! 24 Days Advent Calendar / Фото: notino.ua

Makeup Revolution You Are The Revolution Advent Calendar 2021

Зефирно-розовый адвент-календар выходит за рамки "дозволенного" – в нем аж 25 коробочек с новинками и бестселлерами декоративной косметики, чтобы в новогоднюю ночь вы выглядели по-королевски. Хорошо и то, что средства в основном имеют базовые цвета: нюд и оттенки красного, а также новинки – желтые и фиолетовые тени.

Цена: 930 грн

Адвент-календарь Makeup Revolution / Фото: notino.ua

Адвент-календарь AVON 24 TALES OF JOY

Рождественский календарь 24 Tales of Joy включает в себя продукты для макияжа, ухода, дизайна ногтей и культовые ароматы бренда. Такой подарок не сможет не порадовать давних поклонниц популярного бренда.

Цена: 1552 грн

Адвент-календарь AVON / Фото: avon

Real Techniques 12 Days Of Beauty

Начинайте Новый год с новыми кисточками и спонжами. Вы же знаете, что девайсы для макияжа нуждаются в постоянной смене? Этот адвент-календарь рассчитан на 12 дней, все подарки можно складывать в мини-сумочку, которая также входит в набор.

Цена: 870 грн

Адвент-календарь Real Techniques 12 Days Of Beauty / Фото: notino.ua

Адвент-календарь Maybelline

В новогодний адвент-календарь популярного бренда вошло 24 продукта бренда, которые давно покорили наше сердца: это декоративная и уходовая косметика, а также девайсы для макияжа и даже аксессуары. Удивите близкого человека правильным выбором подарка.

Цена: 3595 грн

Адвент-календарь Maybelline / Фото: notino.ua

Адвент-календарь Acqua di Parma

Этот адвент-календарь понравится тем, кто давно мечтал собрать коллекцию ароматов, которые можно менять в зависимости от погоды, настроения и события. Он имеет 25 окошек с ароматами, а также свечами, морской солью и средствами по уходу за волосами.

Цена: 13 928 грн

Адвент-календарь Acqua di Parma / Фото: acquadiparma.com

Адвент-календарь DIOR MULTI ADVENT CALENDAR 2021

Этот адвент-календарь включает 24 миниатюры парфюмерии и косметических продуктов-бестселлеров. Dior приглашаем нас "заглянуть в роскошный сад с 1001 прекрасным цветком: стоит только переступить порог дома 30 на авеню Монтень, как Вашему взору откроются волшебные цветы, скрывающиеся за стенами 'Ателье Мечты' Dior".

Цена: 16 113 грн

Адвент-календарь DIOR / Фото: dior.com

Читайте также: