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Предновогодний чек-лист: 7 дел, которые необходимо сделать в декабре каждому

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
1 декабря, 16:42
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Не дедлайнами на работе единственными! Мы расскажем о 7 must do декабря
7 дел, которые необходимо сделать в декабре каждому
7 дел, которые необходимо сделать в декабре каждому / Фото: Pexels

Декабрь – это период, когда люди пытаются сделать все дела, которые откладывали последние 11 месяцев "на потом". Надо же начать Новый год-2022 с чистой страницы, ведь для кого-то он будет невероятным! Читайте наш чек-лист, чтобы не забыть важные дела декабря.

Напишите чек-лист дел

В начале месяца напишите список дел, которые обязательно нужно выполнить в декабре. Укажите дедлайн и не игнорируйте написанное в течение месяца. Ведь проснуться 1 января утром будет приятнее, когда все дела выполнены, а с планов на день – поиграть снежки и посмотреть "Сам дома".

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Посетите каток

Почему бы вам не вспомнить детство? Запланируйте поход на каток с друзьями и устройте веселую гонку. В Киеве есть несколько катков под открытым небом. Премиальный и самый дорогой найдете в резиденции "Осокор", где устроили городок Хогсмид по мотивам фильма о Гарри Поттере. Прайс билета в прошлом году был 680 гривен.

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Похудейте

Предыдущие 11 месяцев хотели похудеть, но откладывали "на потом"? Пришло время реализовать задуманное в декабре! За 31 день можно привести тело в форму: тренироваться три раза в неделю и отказаться от сладостей, фастфуда и хлебобулочных изделий. Сбросив лишние килограммы, вы влюбитесь в ваше отражение в зеркале.

Украсьте елку

Куда же без елки! Если у вас нет красавицы дома, то приобретите елку с эффектом заснеженности на ветках или живое дерево. Рекомендуем ее одеть в День святого Николая вместе с родными.

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Купите подарки родным

Люди не представляют праздников без презентов для самых родных! Позаботьтесь о подарках в декабре для друзей, написав список. И помните: самое важное для получателя – не прайс презента, а ваше внимание. Каждый оценит банальную открытку, если вы напишете искреннее поздравление, а еще шоколадного Николая, подаренного неожиданно.

Посмотрите ТОП-3 фильма о Новом годе или Рождестве

Погода в Украине непредсказуема, поэтому отсутствие снега в декабре – нормальное явление. Но есть люди, которые зависят от погодных условий и дождь на улице их возмущает. На случай осенней погоды зимой рекомендуем посмотреть ваши ТОП-3 новогодних фильма. Праздничная и новогодняя атмосфера кино напомнит, что праздники – близко. И снег не заставит себя долго ждать.

Украсьте дом

Все же мечтали украсить жилище новогодними декорациями, чтобы оно напоминало дом из американских фильмов? Устройте это на День святого Николая. Не ждите до 31 декабря – сделайте новогодний антураж дома быстрее. Читайте предыдущую статью, где декоратор рассказал, как следует украсить дом.

Недавно мы также рассказывали о 7 атласных платьев, которые дополнят ваш образ на Новый год

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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