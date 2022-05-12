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Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить питательный салат из одуванчиков и крапивы

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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12 мая, 07:00
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Весенний витаминный салат, ингредиенты для которого можно собрать у себя под окном, разнообразит ваш рацион. Рецептом поделился кулинарный эксперт Евгений Клопотенко
Питательный салат из одуванчиков и крапивы легко приготовить по рецепту Евгения Колопотенко
Питательный салат из одуванчиков и крапивы легко приготовить по рецепту Евгения Колопотенко / Фото: пресс-служба, freepik.com

Кулинарный эксперт, известный шеф-повар Евгений Клопотенко в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" вместе с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем приготовил весенний салат, ингредиенты для которого можно собрать прямо у себя под окном.

Есть известный всем авокадо-тост, а мы приготовим витаминный салат, который, по сути, является бутербродом. Его нужно есть ножом и вилкой, – комментирует Евгений Клопотенко в эфире "Ранку з Україною".

Для салата по рецепту Евгения Клопотенко вам понадобятся:

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  • мята – 1 пучок;
  • крапива глухая – 1 пучок;
  • листья одуванчика – 1 пучок;
  • вареные яйца – 2 шт.;
  • хлеб – 2 кусочка;
  • помидор – 1 шт.;
  • грецкий орех – 30 г;
  • сок лимона;
  • горчица;
  • соль;
  • масло растительное.

Листья одуванчика помыть, просушить и выложить в миску. Добавить щепотку соли и немного растительного масла. Перемешать и отставить на время. Крапиву лучше брать мягкую или глухую. Добавить в миску с крапивой измельченные орехи и растительное масло и хорошо перемять до состояния пасты.

В салат с крапивой можно добавить измельченные орехи и
В салат с крапивой можно добавить измельченные орехи и / Фото: Depositphotos

Также это можно сделать блендером. На отдельную тарелку выложить кусок хлеба. Разрезать пополам яйцо и положить две части на хлеб. Далее добавить половину промаринованных листиков одуванчика, выложить немного ореховой пасты с крапивой, мяты, неострой горчицы и несколько капель лимонного сока или уксуса. Больше видео смотрите по ссылке.

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Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Единые новости" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Индиго TV".

Также мы писали, как приготовить полезный диетический салат со свеклой без майонеза.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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