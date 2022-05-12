Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить питательный салат из одуванчиков и крапивы

Кулинарный эксперт, известный шеф-повар Евгений Клопотенко в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" вместе с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем приготовил весенний салат, ингредиенты для которого можно собрать прямо у себя под окном.
Есть известный всем авокадо-тост, а мы приготовим витаминный салат, который, по сути, является бутербродом. Его нужно есть ножом и вилкой, – комментирует Евгений Клопотенко в эфире "Ранку з Україною".
Для салата по рецепту Евгения Клопотенко вам понадобятся:
- мята – 1 пучок;
- крапива глухая – 1 пучок;
- листья одуванчика – 1 пучок;
- вареные яйца – 2 шт.;
- хлеб – 2 кусочка;
- помидор – 1 шт.;
- грецкий орех – 30 г;
- сок лимона;
- горчица;
- соль;
- масло растительное.
Листья одуванчика помыть, просушить и выложить в миску. Добавить щепотку соли и немного растительного масла. Перемешать и отставить на время. Крапиву лучше брать мягкую или глухую. Добавить в миску с крапивой измельченные орехи и растительное масло и хорошо перемять до состояния пасты.
Также это можно сделать блендером. На отдельную тарелку выложить кусок хлеба. Разрезать пополам яйцо и положить две части на хлеб. Далее добавить половину промаринованных листиков одуванчика, выложить немного ореховой пасты с крапивой, мяты, неострой горчицы и несколько капель лимонного сока или уксуса. Больше видео смотрите по ссылке.
Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Единые новости" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Индиго TV".
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