Если бы животные были людьми: курьезные видео о планах на выходные наших питомцев

Веселые домашние животные и их планы на выходные / Фото: pixabay.com

Ранее мы делились подборкой смешных собак, у которых было много планов на выходные, но что-то пошло не так. Но сегодняшние наши герои слишком долго ждали этого дня и не собираются так глупо проводить время и свои золотые годы.

Мы собрали для вас самых смешных животных, которые точно, как и люди, любят развлечения и качественный отдых. И каждый сам решает, что для него значат эти слова.

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Эта черепаха носом чует, крутой движухи не избежать

Похоже, кое-кто все еще не может оправиться после пятничной тусовки

Кот в моменте, кот на чиле.

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Душа просится в караоке

Все друзья заняты, чем бы заняться...

Сначала йога, а там посмотрим.

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Пошли гулять! Ну пошли! Собирайся.

Это пусть человек идет гулять, у меня и дома дела есть.

Мы с Тамарой ходим парой

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