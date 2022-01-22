Смешные собаки, у которых было много планов на выходные, но произошел курьез

Они обещали себе, что будут очень активными и проведут по-особенному субботний день, но планы провалились

Смешные спящие собаки для отличного настроения / Фото: Коллаж: Сегодня

Чего не хватает легким субботним утром, так это нотки позитива для успешного начала дня. А кто может поднять настроение больше, чем забавные животные, которые порой так напоминают нас.

Наверняка, в этих милых собаках вы сможете узнать себя. Ситуация: неделя далась непросто, ни на что не хватает времени, о каком-то элементарном спорте или салоне красоты вообще нет смысла говорить, но есть одна непоколебимая надежда — придут выходные и разгребу все свои дела, схожу на шопинг и встречусь с друзьями. А утром в субботу внезапно что-то идет не так...

Реклама

Смотрите нашу милую подборку и радуйтесь том, что все в этом мире немножко лентяи. Ну и пусть, ведь отдыхать тоже нужно уметь.

Также вам понравится: в музее Ван Гога в Амстердаме открыли бьюти-салон. Рассказываем, зачем