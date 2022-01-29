Якби тварини були людьми: курйозні відео про плани на вихідні наших вихованців

Веселі домашні тварини та їх плани на вихідні / Фото: pixabay.com
Раніше ми ділилися добіркою смішних собак, які мали багато планів на вихідні, але стався курйоз. Але сьогоднішні наші герої дуже довго чекали цього дня і не збираються так безглуздо проводити час і свої золоті роки.
Ми зібрали для вас найсмішніших тварин, які точно, як і люди, люблять розваги та якісний відпочинок. І кожен сам вирішує, що для нього означають ці слова.
Ця черепаха носом чує, крутого вечора не уникнути
Схоже, дехто все ще не може оговтатися після п'ятничної тусовки
Кіт у моменті, кіт на чилі.
Душа проситься у караоке
Всі друзі зайняті, чим би зайнятися.
Спочатку йога, а там побачимо.
Пішли гуляти! Ну пішли! Збирайся.
Це нехай людина йде гуляти, у мене і вдома справи є.
Ми з Тамарою ходимо парою
Також дивіться: смішні меми, які нагадають курйозні ситуації із життя