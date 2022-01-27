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Утренняя порция юмора: смешные мемы, которые напомнят курьезные ситуации из жизни

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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27 января, 09:00
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Смешная подборка мемов для хорошего настроения
Смешная подборка мемов для хорошего настроения / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще немного осталось продержаться до выходных, а чтобы было легче это делать, нужно зарядиться положительными эмоциями. Вчера мы делились с вами смешными видео животных, а сегодня предлагаем посмеяться над жизненными приколами из мемов.

Люди, создающие мемы, точно знают, что такое курьез и сами не раз попадали в неожиданные жизненные ситуации. Согласно исследованиями ученых, самоирония помогает быстрее и менее болезненно проживать стрессовые ситуации. Поэтому нужно учиться видеть смешное в простых вещах.

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Смешные мемы для бодрого настроения
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм

Делимся с вами подборкой веселых мемов, которые гарантированно поднимут ваш дух и заставят видеть мир в светлых тонах. Пусть в жизни будет больше позитивных моментов, которые, на самом деле, происходят с нами каждый день, стоит только научиться их видеть.

Смешные мемы для бодрого настроения
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм

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Смешные мемы для бодрого настроения
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм

Смешные мемы для бодрого настроения
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм

Больше курьезных мемов смотрите в галерее.

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Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения | Фото: Инстаграм
Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм
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Также не пропустите: мужчина косплеит образы Кэрри Брэдшоу – и это очень смешно: смотрите курьезные фото

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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