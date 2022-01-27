Утренняя порция юмора: смешные мемы, которые напомнят курьезные ситуации из жизни

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Смешная подборка мемов для хорошего настроения / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще немного осталось продержаться до выходных, а чтобы было легче это делать, нужно зарядиться положительными эмоциями. Вчера мы делились с вами смешными видео животных, а сегодня предлагаем посмеяться над жизненными приколами из мемов.

Люди, создающие мемы, точно знают, что такое курьез и сами не раз попадали в неожиданные жизненные ситуации. Согласно исследованиями ученых, самоирония помогает быстрее и менее болезненно проживать стрессовые ситуации. Поэтому нужно учиться видеть смешное в простых вещах.

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Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм

Делимся с вами подборкой веселых мемов, которые гарантированно поднимут ваш дух и заставят видеть мир в светлых тонах. Пусть в жизни будет больше позитивных моментов, которые, на самом деле, происходят с нами каждый день, стоит только научиться их видеть.

Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм

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Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм

Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм

Больше курьезных мемов смотрите в галерее.

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Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм Смешные мемы для бодрого настроения / Фото: Инстаграм 1 /16

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