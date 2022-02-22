Смотрите: Эмили Ратаковски и Эльза Хоск в головных уборах украинского бренда Ruslan Baginskiy

Эмили Ратаковски и Эльза Хоск в головных уборах от украинского дизайнера Руслана Багинского / Фото: instagram.com/emrata, instagram/hoskelsa

Украинский бренд, в котором Мадонна и Аманда Горман встречали 2022-й, снова засветился на западных знаменитостях. Манекенщица и актриса Эмили Ратаковски и одна из "ангелов" Victoria’s Secret Эльза Хоск появились в головных уборах от Ruslan Baginskiy.

Американская модель Эмили Ратаковски, которая недавно стала мамой, поделилась в своем Instagram новым снимком в стритстайл-образе. Знаменитость была на прогулке с малышом в стильной ветровке, коротком топе и шапке-ведро с абажуром из искусственного меха от украинского дизайнера Руслана Багинского за 6200 грн.

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Эмили Ратаковски в шапке из искусственного меха от Ruslan Baginskiy за 6200 / Фото: instagram.com/emrata

Еще несколькими днями ранее шведская топ-модель засветилась дважды в аксессуарах бренда. Эльза Хоск, которая тоже сейчас наслаждается материнством, дополнила стильный лук модным в этом сезоне платком с принтом гусиная лапка за 6200 грн.

Эльза Хоск в платке от Ruslan Baginskiy за 6200 / Фото: hoskelsa

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До этого модель также появлялась в шапке из искусственного меха от бренда. На официальном сайте Ruslan Baginskiy ее цена 7800 грн.

Эльза Хоск в шапке из искусственного меха от Ruslan Baginskiy за 7800 / Фото: hoskelsa

Напомним, что украинский бренд создал одежду для полярников исследовательской базы "Академик Вернадский".

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