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Украинский бренд создал одежду для полярников исследовательской базы "Академик Вернадский"

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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21 февраля, 19:40
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Бренд IENKI IENKI выпустил антарктическую парку для украинских полярников. Рассказываем подробности проекта под названием Advanced Research
Участники 27-й украинской антарктической экспедиции
Участники 27-й украинской антарктической экспедиции / Фото: пресс-служба

Украинский бренд IENKI IENKI запустил программу Advanced Research, в рамках которой будут изучать, как можно эффективно использовать новейшие технологии для выполнения нестандартных задач в сложных и экстремальных погодных условиях.

Первой вещью, которую создали в рамках проекта стала куртка Antarctic Expedition Park. Ее IENKI IENKI специально разработали для сотрудников научно-исследовательской антарктической станции "Академик Вернадский".

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Участник 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI
Участник 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI / Фото: пресс-служба

Коллаборация стала результатом сотрудничества бренда с Национальным антарктическим научным центром Украины.

Согласитесь, создать куртку для участников антарктической экспедиции — настоящий вызов.

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Всего над реализацией команда работала 6 месяцев. Дизайнеры общались с персоналом станции, чтобы учесть их опыт и создать вещь, которая подойдет для работы в суровых климатических условиях Антарктиды.

Участник 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI
Участник 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI / Фото: пресс-служба

Дело в том, что целый год члены команды станции живут и работают в суровых погодных условиях – кроме температуры ниже нуля круглый год и повышенной влажности, около 300 дней в году на станции идет снег. Кроме того, станция "Академик Вернадский" состоит из комплекса зданий, которые расположены на островах на расстоянии 9 километров друг от друга. Поэтому члены экспедиции вынуждены постоянно передвигаться на лодках, во время чего их накрывают волны, летят брызги и дует сильный холодный ветер.

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Участники 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI
Участники 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI / Фото: пресс-служба

Все это требуют от ученых хорошей экипировки, чтобы иметь возможность нормально проводить исследования.

Для нас разработка куртки для таких необычных условий стала внутренним вызовом. Для этого мы тесно работали с украинской антарктической командой и учли все их пожелания, весь опыт 26 экспедиций, — комментирует Дима Евенко, основатель IENKI IENKI.

Дима Евенко, основатель IENKI IENKI
Дима Евенко, основатель IENKI IENKI / Фото: пресс-служба

Внешняя часть парки Antarctic Expedition выполнена из технической ткани из полиэфирного микроволокна, которая была создана итальянской текстильной фабрикой Majocchi специально для этого проекта.

Участники 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI
Участники 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI / Фото: пресс-служба

Куртка имеет многослойный пуховый утеплитель. Ключевой особенностью является гидроскопичность используемого пуха. На сегодняшний день гусиный пух остается лучшим утеплителем в мире в соотношении веса и термоизоляции – он теплый, легкий и подстраивается к перепадам температуры, предотвращая перегрев тела. Единственный недостаток пуха – его способность впитывать в себя влагу. В Antarctic Expedition Parka команда бренда устранила этот недостаток и обработала пух инновационным гидроскопичным раствором, который сделал его водонепроницаемым. Таким образом, у парки есть двойная защита от воды – не только снаружи, но и внутри.

Участники 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI
Участники 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI / Фото: пресс-служба

Между внутренним и внешним слоями парки вшита водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая мембрана.

Эти куртки в первую очередь разрабатывались для поездок на лодках в суровых антарктических условиях, и мы очень благодарны компании IENKI IENKI за пристальное внимание к мелочам: где лучше расположить карманы, как защитить лицо, даже есть специальное отверстие для аккумуляторов, ведь техника быстро разряжается на морозе. И сама идея — разработать идеальную верхнюю одежду для полярников — очень крутая, наши участники экспедиций этого заслуживают, — отметил Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра Украины.

Парки IENKI IENKI
Парки IENKI IENKI / Фото: пресс-служба

Снимал полярников в инновационных парках украинский фотограф Саша Маслов, который уже 10 лет живет и работает в Нью Йорке, и известен своими документальными фотопроектами "Ветераны" и Ukrainian Railroad Ladies, а также сотрудничеством с The New York Times, Esquire и многими другими.

Участники 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI
Участники 27-й украинской антарктической экспедиции в куртке IENKI IENKI / Фото: пресс-служба

Съемка прошла на судне, которое впервые доставит участников экспедиции в Антарктиду под украинским флагом, — ледоколе "Ноосфера".

Конечно, новую верхнюю одежду IENKI IENKI подарили Украинскому национальному антарктическому центру и уже в марте она будет доставлена на станцию "Академик Вернадский" для участников 27-ой Украинской антарктической экспедиции.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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