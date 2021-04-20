Елизавета II в день похорон мужа узнала о смерти близкого друга

В день похорон своего супруга принца Филиппа Елизавета II узнала о смерти еще одного близкого ей человека. В возрасте 86 лет умер друг королевы сэр Майкл Освальд. Об этом сообщает The Sun.
На протяжении десятилетий он заведовал королевской конюшней и занимался вопросами скачек, в которых принимали участие королевские лошади. Также он сопровождал королеву на подобных мероприятиях.
Майкл Освальд и Елизавета II / Фото: Getty Images
Причиной смерти советника королевы стала продолжительная болезнь.
Напомним, Елизавета II впервые за много лет не представит официального портрета в честь своего дня рождения, который она будет отмечать 21 апреля. Королева
Ранее мы рассказывали, кому достанется многомиллионное наследство принца Филиппа.