Елизавета II не намерена больше молчать после скандала Меган Маркл и принца Гарри с BBC

Елизавета II разрешила нарушить строгое правило, и теперь можно опровергать заявления принца Гарри и Меган Маркл, не соответствующие действительности

Елизавета II разрешила опровергать обвинения Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images

Если раньше Меган Маркл и принц Гарри могли откровенничать о королевской семье и знали, что Букингемский дворец будет хранить молчание, то теперь Елизавета II разрешила нарушить строгое правило – "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй". Теперь можно комментировать заявления, которые искажают высказывания и поступки высокопоставленных членов королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

Королева приняла такое решение после очередного скандала с участием Меган Маркл и принца Гарри. Не так давно они обвинили BBC во лжи и клевете. А все из-за имени дочери Меган и Гарри – Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени наследницы и без спроса назвали девочку прозвищем Ее Величества. Принц Гарри и Меган Маркл решили подать в суд на СМИ. Представители герцогов Сассекских утверждают, что принц Гарри советовался с бабушкой по поводу имени дочери.

Елизавета II разрешила нарушить членам королевской семьи одно из самих строгих правил / Фото: Instagram

А вот один из королевских инсайдеров рассказал, что Гарри общался с бабушкой, но не спрашивал разрешения, можно ли назвать дочь Лилибет – он просто поставил королеву перед фактом.

Ранее появлялась информация, что Ее Величество недовольна именем, которое дали малышке. Лилибет – прозвище, которым королеву называли в детстве. До недавнего времени единственным человеком, который использовал это имя, обращаясь к Елизавете II, был ее муж – принц Филипп, умерший в апреле этого года.

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Возможно, эта ситуация разрешится после приезда принца Гарри в Лондон.

Напомним, Елизавета II уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда он прибудет из США на церемонию открытия памятника принцессе Диане.

Королева Елизавета II правит дольше всех монархов в истории Британии. Больше интересных фактов из биографии Елизаветы II смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри.