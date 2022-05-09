Елена Зеленская впервые за время войны появилась на публике, чтобы встретиться с первой леди США – смотрите фото

Поддержка и сострадание - вот что чувствовалось на встрече первых леди / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие задавались вопросом, где сейчас находится супруга президента Украины и в стране ли она. Никакие доводы, похоже, не срабатывали. На самом деле Елена в Украине, всеми силами пытается рассказывать мировой общественности о том, что происходит в Украине.

Вчера Зеленская приехала в Ужгород, чтобы встретиться с Джилл Байден. Первая леди США посетила Украину в рамках своего тура по Восточной Европе. Джилл уже посетила Словакию и Румынию, где встретилась с украинскими беженцами.

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Елена Зеленская встретилась в Ужгороде с Джилл Байден / Фото: president.gov.ua

Из соображений безопасности приезд и встреча в Ужгороде держались в максимальной тайне.

Я счастлива, что вы здесь. Я бы очень хотела, чтобы наша встреча состоялась в моем любимом Киеве. Украина богата прекрасными местами, и я бы очень хотела их вам показать. Мы сегодня в Ужгороде. Это замечательный город, который принял более 60 тысяч вынужденных переселенцев, – объяснила Елена Джилл.

Елена Зеленская встретилась в Ужгороде с Джилл Байден / Фото: president.gov.ua

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Вместо привычных кабинетных встреч и заседаний Зеленская представила Байден украинцам, которые потеряли в войне с Россией дома, безопасность и близких.

Первые леди встретились с временно перемещенными украинцами, чтобы услышать их истории.

Елена Зеленская с Джилл Байден посетили школу в Ужгороде / Фото: president.gov.ua

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Джилл и Елена посетили школу в Ужгороде, где живут те, кто вынужден был покинуть свой дом. Зеленская рассказала о бедах, с которыми нам пришлось столкнуться во время войны. Особенно о необходимости психологической поддержки. Сейчас уже есть группа, которая работает над созданием платформы психологической помощи, которая бы включала и обучение необходимых специалистов. Зеленская рассказала, что в планах сделать перевод и адаптацию тех практик, которые уже давно работают в США.

Джилл Байден рассказала, что, посещая пострадавших, всегда слышала один и тот же вопрос:

Почему Путин хочет нас убить?

Также в Ужгороде Елена Зеленская посетила "Совиное гнездо" – самый большой в Закарпатье хаб для приема беженцев. Именно сюда прибывают тысячи человек, которым пришлось спасаться от ужасов войны – сейчас это более 60 тысяч человек, из которых 44% – женщины, 34% – дети.

Елена Зеленская в Ужгороде посетила хабы с украинцами, которые спасались от войны / Фото: president.gov.ua

30 волонтеров принимают в центре до 800 человек в день, предоставляя им еду, необходимые вещи и медикаменты, жилье и психологическую помощь.

Первая леди Украины также посетила Закарпатскую областную клиническую больницу им. Новака, где проходят лечение 32 раненых украинских военных, чтобы поблагодарить их за работу и спасение жизней.

Вам будет интересно узнать, что Елена Зеленская призвала дать Украине оружие в беседе с британскими журналистами.