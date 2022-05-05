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"Я верю в ВСУ": Елена Зеленская призвала дать Украине оружие в беседе с британскими журналистами

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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5 мая, 14:41
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Первая леди Украины призвала Запад к немедленным действиям, чтобы освободить Украину от российской оккупации и рассказала, как привлечь Путина и его пособников к ответственности
Первая леди призвала Запад не медлить, а ускорить темпы обеспечения тяжелым вооружением украинцев
Первая леди призвала Запад не медлить, а ускорить темпы обеспечения тяжелым вооружением украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская дала интервью британскому изданию Good Morning Britain. Первая леди Украины поблагодарила западных партнеров за поддержку в войне против России и рассказала, что чувствует, когда видит последствия оккупации Бучи, Мариуполя и других регионов страны.

Как нормальный человек, я плачу. Я чувствую горе. Я чувствую гнев. Я думаю, что все вокруг меня чувствуют то же самое – а что еще вы можете чувствовать, когда видите убитого человека возле собственного дома? Ребенка на могиле матери, похороненной во дворе собственного дома? Расстрелянная машина с надписью "не стреляйте, дети? – прокомментировала Зеленская.

Первая леди рассказала, что нужно сделать, чтобы привлечь Путина и виновных к ответственности за военные преступления в Украине.

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Как и во всем остальном, здесь нужна ВОЛЯ. Решительная воля международного сообщества, мировых лидеров и соответствующих международных институтов назвать зверства и преступления зверствами и преступлениями, а геноцид – геноцидом против украинского народа со стороны России. Это первый очень важный шаг, а дальше не бойтесь использовать все доступные механизмы для наказания виновных.

Елена объяснила британским журналистам, что сначала нужно задокументировать все преступления, совершенные армией РФ в Украине, а затем нам нужно доставить виновных, чтобы они предстали перед законом на международных трибуналах. Публикация преступлений России в мировых СМИ, тотальное осуждение сторонников войны – важные составляющие этого процесса.

Послание Западу

Елена Зеленская в интервью подчеркнула, что гуманитарная помощь не способна прекратить войну.

Однако следует понимать, что детское питание будет ненужным, если дети умрут. Подгузники – было бы хорошо, если бы мамы могли менять их не в подвалах. Нам нужно оружие. Да, матерям, детям и старикам в Украине нужно оружие – которое возьмут их защитники, отгонят врага от границ Европы. Украине нужно оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой и восстановить экономику.

Первая леди призвала Запад не медлить, а ускорить темпы обеспечения тяжелым вооружением украинцев.

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Также Зеленская искренне рассказала, что верит в силу армии Украины и нашу победу.

В наших социальных сетях есть поговорка "Верю в Вооруженные Силы Украины". Да, я верю в Вооруженные Силы и в украинцев, каждый из которых делает свое дело на своем месте – спасает, поднимает экономику, восстанавливает, разминирует... И я буду верить в конец войны, когда последний российский солдат покинет Украину.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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