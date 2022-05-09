Олена Зеленська вперше за час війни з'явилася на публіці, щоб зустрітися з першою леді США – дивіться фото

Підтримка та співчуття – ось що відчувалося на зустрічі перших леді / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато хто задається питанням, де зараз перебуває дружина президента України і чи в країні вона. Жодні аргументи, схоже, не спрацьовували. Насправді Олена в Україні всіма силами намагається розповідати світовій громадськості про те, що відбувається в Україні.

Сьогодні Зеленська приїхала до Ужгорода, щоб зустрітися з Джилл Байден. Перша леді США відвідала Україну в рамках свого туру Східною Європою. Джилл вже відвідала Словаччину та Румунію, де зустрілася з українськими біженцями.

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Олена Зеленська зустрілася в Ужгороді з Джил Байден / Фото: president.gov.ua

З міркувань безпеки приїзд та зустріч в Ужгороді трималися у максимальній таємниці.

Я щаслива, що ви тут. Я дуже хотіла б, щоб наша зустріч відбулася в моєму улюбленому Києві. Україна багата на прекрасні місця, і я б дуже хотіла їх вам показати. Ми сьогодні в Ужгороді. Це чудове місто, яке прийняло понад 60 тисяч вимушених переселенців, – пояснила Олена Джилл.

Олена Зеленська зустрілася в Ужгороді з Джил Байден / Фото: president.gov.ua

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Замість звичних кабінетних зустрічей та засідань Зеленська представила Байден українцям, які втратили у війні з Росією дім, безпеку та близьких.

Перші леді зустрілися з тимчасово переміщеними українцями, щоб почути їхні історії.

Олена Зеленська з Джилл Байден відвідали школу в Ужгороді / Фото: president.gov.ua

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Джилл та Олена відвідали школу в Ужгороді, де мешкають ті, хто змушений був покинути свій дім. Зеленська розповіла про жахи, з якими нам довелося зіткнутися під час війни. Особливо про необхідність психологічної підтримки. Зараз уже є група, яка працює над створенням платформи психологічної допомоги, що включала б і навчання необхідних фахівців. Зеленська розповіла, що у планах зробити переклад та адаптацію тих практик, які вже давно працюють у США.

Джилл Байден розповіла, що, відвідуючи постраждалих, завжди чула одне й те саме питання:

Чому Путін хоче нас вбити?

Також в Ужгороді Олена Зеленська відвідала "Совине гніздо" – найбільший на Закарпатті хаб для прийому біженців. Саме сюди прибувають тисячі людей, яким довелося рятуватися від жахів війни – нині це понад 60 тисяч людей, з яких 44% – жінки, 34% – діти.

Олена Зеленська в Ужгороді відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни / Фото: president.gov.ua

30 волонтерів приймають у центрі до 800 осіб на день, надаючи їм їжу, необхідні речі та медикаменти, житло та психологічну допомогу.

Перша леді України також завітала до Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Новака, де проходять лікування 32 поранених українських військових, щоб подякувати їм за роботу та порятунок життів.

Вам буде цікаво дізнатися, що Олена Зеленська закликала дати Україні зброю у розмові з британськими журналістами.