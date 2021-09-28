Елена Зеленская в блузе с принтом саламандры представила гид по корректному общению (фото)

Елена Зеленская представила "Справочник безбарьерности" / Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее обсуждала вопросы инклюзии, представила электронную версию"Справочника безбарьерности". В нем зафиксированы новые нормы корректного общения.

Над проектом работали правозащитники, психологи, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, украинские и международные эксперты.

Я всегда подчеркиваю, что безбарьерность – это новая норма, равные возможности для всех людей и доступность. Один из важных элементов безбарьерности – безбарьерный язык. Это язык, в котором нет слов или фраз, демонстрирующих предвзятое, стереотипное или дискриминационное отношение к определенным людям или группам. Человек – всегда в фокусе. Справочник станет руководством по корректному общению, где записана этика общения,

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– отметила Елена Зеленская.

/ Фото: president.gov.ua

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В пособии собраны такие устаревшие термины, как "инвалид", "пенсионер", "дальтоник" и многие другие. Нажав на интересующее слово, пользователи получают информацию и термины, которые приемлемо использовать в современном толерантном мире, чтобы не задевать чувства людей.

Елена Зеленская представила "Справочник безбарьерности" / Фото: president.gov.ua

Для официального выхода супруга президента выбрала классический черный деловой костюм с брюками клеш. Под него Зеленская надела блузу с эффектным принтом саламандры. Волосы первой леди были аккуратно уложены со слегка накрученными локонами. Завершал образ макияж в естественных тонах.

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