Елена Зеленская пришла на форум "Украина 30" в изящном бежевом костюме (фото)

Выход первой леди Украины как всегда запоминающийся

Елена Зеленская на форуме "Украина 30" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская, которая ранее в элегантном синем платье появилась на презентации, выступила на форме "Украина 30". Для официального мероприятия первая леди Украины выбрала сдержанный костюм бежевого цвета. Фото с события были опубликованы в Instagram жены президента.

На форуме Зеленская представила новый аудиогид, который будет звучать в стенах дворца Сансуси в Германии. Он станет уже 26-м в рамках проекта культурной дипломатии.

Именно с помощью таких шагов мы расширяем влияние украинского в мире. Украинцы смогут прикоснуться к большему количеству культурных и исторических памятников, а иностранцы – почувствовать и увидеть нашу включенность в международные процессы – рассказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская на форуме "Украина 30" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Дворец входит в десятку одних из самых известных архитектурных памятников Германии, являясь бывшей резиденцией прусского короля Фридриха II. Сансуси входит в список наследия ЮНЕСКО. Его посещают ежегодно 350 тысяч туристов.

Смотрите, как первая леди Украины обратилась к украинцам.

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